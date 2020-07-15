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Назван опасный метод похудения при работе в офисе 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Назван опасный метод похудения при работе в офисе
Фото: Lenta.ru
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала популярную диету Пьера Дюкана опасной для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению эксперта, такой метод похудения не годится для людей, чья работа связана с умственной деятельностью, — например, для тех, кто работает в офисе. Она также противопоказана при болезни почек или печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.
Программа похудения, разработанная французским диетологом Пьером Дюканом, основана на кетогенной диете. Она требует питаться блюдами с высоким содержанием белка и низким — жиров и углеводов. Кроме того, необходимо полностью отказаться от сахара и пить больше воды. Предполагается, что из-за нехватки углеводов организм переключится на потребление собственных жиров.
Ранее Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.
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