Пока кормишь грудью, не забеременеешь! И еще 6 мифов о женском здоровье, которые пора забыть 

Мифы о сексуальном и репродуктивном здоровье женщины, методах лечения в гинекологии — одни из самых распространенных и живучих. Много медицинской информации из сети частично или полностью не соответствует действительности, а личный опыт, к счастью, у многих ограничен. Поэтому важно получать сведения о рисках для своего здоровья из первых рук, там, где на вопросы отвечает врач. Наш эксперт — врач акушер-гинеколог клиники «Семейная», к.м.н. Илона Агрба развеяла мифы, бытующие по сей день.

Миф №1. До родов нельзя делать никаких операций на матке или ее шейке Принято считать, что если лечить шейку матки, удалять полипы или проводить другие вмешательства, то могут возникнуть проблемы с зачатием, вынашиванием, произойти разрыв шейки во время родов, и другие осложнения. Что в этих условиях раньше предлагали гинекологи? Универсальное решение — как можно раньше рожать, и потом уже лечить все проблемы. В свое время в этом был определенный смысл: лечение часто приводило к образованию грубых рубцов, потере эластичности шейки матки. Теперь же вы можете планировать беременность, не рискуя своим здоровьем. Гинекологи могут удалять полипы и лечить матку щадящими методами, без повреждения глубоких слоев. Эпителий быстро восстанавливается, а мышцы остаются такими же эластичными. Миф №2. Эрозия шейки матки приводит к развитию рака Эпителий (покров) шейки матки в норме достаточно прочный, чтобы выдерживать обычные механические воздействия, которые возникают во время секса или при гигиенических процедурах. Это гладкий, плотный слой клеток. Эрозия — это, по сути, ранка на шейке матки, которая появляется при механическом или химическом повреждении эпителия. Когда речь идет об эрозии, то это всегда временное и не опасное состояние. Эпителий шейки матки самостоятельно заживает максимум за три недели. Вероятность появления эрозии повышается при воспалении. Часто эрозией называют эктопию (неправильное расположение) эпителия. Эктопия — это не болезнь, а индивидуальная особенность. В этом случае на шейке есть участки нехарактерных дня нее клеток. Эти участки состоят из клеток внутренней поверхности шейки, которые при развитии половых органов частично сместились на влагалищную часть шейки. Но клетки шеечного канала гораздо менее устойчивы к механическим воздействиям, поэтому на месте эктопии шейка чаще повреждается и больше склонна к эрозии. Эктопию, так же, как и эрозию, не нужно лечить, а только наблюдать.

Что же нужно наблюдать, если это не болезнь? Так как поверхность шейки при эктопии и эрозии неоднородная, нужно убедиться, что участки, которые отличаются, не содержать атипичных клеток. Для этого проводится цитологическое исследование и микроскопия. Также поврежденный эпителий более склонен к проникновению инфекции. Наиболее опасная — ВПЧ (вирус папилломы человека). ВПЧ способен вызывать перерождение нормальных клеток в злокачественные, что приводит к развитию рака. Наличие эрозии совершенно не обязательное условие для проникновения вируса. Поэтому регулярный скрининг на ВПЧ и цитологические исследования необходимы каждой женщине в любом возрасте.

Рак шейки матки не появляется внезапно, врач может увидеть первые изменения задолго до того, как опухоль станет опасна. А современные методы лечения позволяют полностью удалить опухоль на ранней стадии и сохранить возможность забеременеть, выносить и родить здорового ребенка. Лучшим решением для профилактики рака будет вакцинация от ВПЧ, желательно провести ее до начала половой жизни.

Миф №4. Презервативы защищают от всех половых инфекций Презерватив создает барьер для инфекции, и микроорганизмы не могут проникнуть от одного партнера к другому. Но ситуация, в которой происходит сексуальный контакт, может способствовать передаче возбудителей на внешнюю часть презерватива, и в дальнейшем на половые органы здорового партнера. Поэтому кроме самого презерватива важно также ответственное поведение обоих партнеров. Никогда не вступайте в половую связь, если вы видите гнойные выделения из половых органов, сыпь, язвы, папилломы. Миф №5. Секс при беременности может спровоцировать выкидыш Запрет на секс во время беременности действителен только для тех женщин, у которых есть реальная угроза невынашивания. Как правило, это обнаруживается в самом начале срока. Если у беременной есть жалобы на тянущие боли внизу живота, сильную тошноту и рвоту по утрам и в течение дня, выделения крови любого цвета из влагалища — необходимо незамедлительно обратиться к своему гинекологу, или вызвать скорую помощь. При нормально протекающей беременности секс никак не нарушит состояние женщины и не приведет к выкидышу и преждевременным родам. В последние недели срока секс может приблизить предполагаемую дату родов, но не больше, чем на несколько дней. Это никак не влияет на зрелость плода.

Миф №6. Пока кормишь грудью — надежно защищена от беременности Лактационная аменорея, и правда, существует. Это хитрый эволюционный механизм, который позволяет женщине полноценно выкормить малыша хотя бы до полугода (а именно столько чаще всего отсутствуют месячные после родов), и восстановить силы для следующей беременности. Но для сохранения этого механизма нужно, чтобы прикладывание ребенка к груди происходило каждые три часа без перерыва на ночь. Такой режим стимулирует мозговой центр, который отвечает за подавление овуляции. Но часто уже через 6-8 недель женщина готова к новому зачатию, а новая беременность может долго оставаться не обнаруженной, так как менструации привычно нет. Как только овуляция возобновляется, открытый незащищенный половой контакт у кормящей женщины может привести к беременности. Миф №7. Противозачаточные таблетки вызывают ожирение, гирсутизм, рак Это не совсем миф, а устаревшие медицинские данные. Первые противозачаточные таблетки приводили к нежелательным последствиям, повышали риск онкологической патологии. Современные оральные контрацептивы безопасно позволяют контролировать наступление беременности, и решать проблемы со здоровьем. Их назначают не только для защиты от нежелательной беременности, но и при лечении угревой сыпи, кист яичников, мастопатии, для подготовки к зачатию. Сейчас применяют только таблетки с минимальным содержанием эстрогенов и прогестерона. Препарат для контрацепции подбирается индивидуально, и только вашим врачом— гинекологом. Самостоятельный и бесконтрольный прием КОК может привести к осложнениям, так как препарат все же содержит гормоны.