Что будет, если каждый день массировать уши 

О пользе массажа ушей говорили еще в Древнем Китае. Считается, что стимуляция этой части тела помогает справиться со многими болезнями. Это подтверждают и современные научные исследования. "Рамблер" рассказывает, как массаж ушей влияет на наш организм.

Облегчает боль

При массировании ушей стимулируется большое количество нервных окончаний. В организме вырабатываются гормоны эндорфины, которые способствуют уменьшению боли. Кроме того, легкие массирующие движения улучшают кровообращение. Исследования показали, что массаж ушей облегчает головную боль и боль в пояснице, а также увеличивает болевой порог человека.

Снижает уровень стресса

Массаж ушей помогает снизить уровень стресса и справиться с тревогой. Если вы часто испытываете беспокойство, панику, раздражение или усталость, нужно массировать медленными круговыми движениями точку "Шен Мен". Она находится в верхней части уха и напоминает треугольную впадину.

Помогает в борьбе с бессонницей

Во время массажа ушей наш организм расслабляется. Если делать эту процедуру перед сном, она поможет успокоиться и быстрее заснуть. Кроме того, стимуляция ушей помогает снять усталость после тяжелого дня.

Как делать массаж ушей

Существует множество техник массажа. Например, стимуляция мочки уха. Нужно аккуратно потягивать ее вниз, разминая пальцами. Еще один способ — растирание ушной раковины по всей площади. В ухе расположено большое количество биологически активных точек, на которые нужно аккуратно надавливать.