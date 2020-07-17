5 табу во время загара, которые погубят кожу

Конечно, всем уже известно о вреде загара. Но, как бы то ни было, мало кто удерживается от соблазна подставить бочок-другой под теплые лучи, чтобы кожа приобрела красивый цвет.

Если вы из таких, очень советуем прочитать нашу технику безопасности, где мы собрали список запретов для загорающих.

1. Загар без подготовки

Если отдаться солнцу стихийно, не подготовив заранее кожу, есть риск получить неровный и не очень красивый загар. Поэтому, раз уж идете на такой шаг, сделайте все по уму. За сутки-двое (но не раньше!) проведите пилинг с помощью скраба для тела: глубоко очищенная кожа загорит быстрее и ровнее. Тем более что после солнечных ванн этого делать будет нельзя примерно неделю. А также проверьте, нет ли в ваших уходовых средствах ретинола, с ним загар противопоказан!

2. Фактор защиты менее 30

Даже если вы смуглая от природы и «никогда не сгораете», даже если загорать планируете на огороде где-нибудь под Якутском, даже если облака, и вы собираетесь лежать в тени, никогда и ни за что не подставляйте солнцу незащищенную кожу! И да, мы сейчас говорим про средства с SPF 30 и более, а те, что ниже 30, официально вычеркиваем из списка солнцезащитных средств в принципе. Кожа под этими кремами все равно загорит (деликатно, как раз так, как сейчас модно). А вот меланоциты ваши не впадут в истерику. И дружеский вам совет: прячьте лицо — наденьте шляпу или кепку.

3. Использование солнцезащитного средства на улице

Средства с SPF необходимо наносить до выхода на улицу. Если прямо под разливающимся ультрафиолетом начать умащивать свое тело, результат будет слабый. Вы успеете получить нездоровую дозу облучения, а обладательницы самого светлого фототипа — даже солнечный ожог.

4. Экономия крема

Каким бы ни было ваше защитное средство, не обольщайтесь: его действие ограничено двумя часами, не более. Не успеете — превратитесь в тыкву. Запеченную. До сих пор по сети гуляет миф, что время зависит от фактора SPF. Якобы его надо умножить на 4 и получится количество минут, которое можно загорать, не обновляя крем. Чушь! У вас есть только два часа, что с SPF 30, что с SPF 50. После этого либо в укрытие, либо намазаться снова. Ну и помните про время, когда солнце самое беспощадное: с 11:00 до 16:00 загорать вообще нельзя.

5. Отказ от ухода после загара

От воздействия солнца кожа пересыхает и даже может зашелушиться. То еще удовольствие! Поэтому коже нужно ударное увлажнение. С ним хорошо справляются специальные кремы и эмульсии после загара, а также те, в составе которых есть увлажняющие и успокаивающие компоненты: гиалуроновая кислота, алоэ, ромашка и другие. И главное, если шелушение все-таки проявилось, ни в коем случае не скрабируйте кожу. И исключите на время уходовые средства с кислотами.

А в завершении позволим себе один совет: чтобы загар проявился быстрее и был равномерным, лучше не лежать кабачком, а активничать: заниматься спортом, играть в волейбол, бадминтон или облагораживать свой приусадебный участок!