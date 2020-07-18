Основные причины, по которым люди набирают вес 

Сохранять стройность в наше время стало сложнее. Мы выделим главные причины, по которым люди набирают лишний вес.

Обилие гастрономических соблазнов

Еда повсюду. В супермаркетах, ресторанах, а если вам лень за ней идти, принесет служба доставки. Сейчас не нужно тратить много времени на готовку, ведь можно перекусить булочкой или батончиком и получить заряд бодрости. Однако помимо бодрости вы получите и лишние килограммы.

Гиподинамия

Недостаточное количество физической активности негативно отражается на вашей фигуре. Зачем ходить, если есть автобус или личный транспорт? А помощь по дому окажет робот-пылесос или стиральная машина. Даже отчет начальнику можно отправить по электронке, не нужно бежать в офис.

Прогресс в этом плане идет не на пользу людям, которые из-за лени набирают лишние килограммы. Не советуем перекладывать бытовую работу на клининг, ведь вы сможете сбросить лишние килограммы, пока носитесь по дому с пылесосом или натираете окна до блеска.

Избыточное количество сахара

Эта причина основная. Причем мы часто едим скрытый сахар. Многие люди ошибочно полагают, что сахар — это только рафинированные кристаллики, которые они кладут в чай. Но на самом деле сахар содержится практически в каждом продукте и блюде — не только в булочках, но и в сосисках! Глюкоза нужна нашему организму, но получать ее лучше не из конфет, а из фруктов.