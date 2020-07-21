Ученые нашли связь секса и долголетия

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Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что занятия сексом не реже одного раза в неделю вдвое снижают риск ранней смерти. Об этом пишет The Sun.

Ученые обнародовали данные исследования, длившегося 11 лет. Участие в нем приняли 15 269 человек, средний возраст добровольцев составил 39 лет.

Около 72% участников занимались сексом как минимум раз в месяц, 36% — минимум раз в неделю.

За время исследования 228 человек скончались, 29 — от сердечно-сосудистых заболеваний, 62 — от рака.

Ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти.

Занятия сексом каждую неделю снизили риск преждевременной смерти от ССЗ на 21%, от рака на 69% и на 48% от любой другой причины.

Во время секса выделяются химические вещества, которые улучшают психическое здоровье и стимулирует работу «клеток-киллеров».

Эти клетки снижают вероятность развития онкологических и вирусных заболеваний, предотвращают инфекции легких и улучшают состояние при астме, говорится в исследовании.