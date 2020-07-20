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Назван простой продукт, помогающий похудеть 

РИА Новости и ещё 9 7 часов назад
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Фото: РИА Новости
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал La Vanguardia о пользе употребления яиц при похудении.
Он отметил, что хотя у этого продукта нет никаких жиросжигающих свойств, его включение в диету связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. По словам диетолога, увеличение потребления белка, особенно полученного от питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться.
"Таким образом снижается общее потребление калорий", — отметил специалист.
Санчес также посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.
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