Назван простой продукт, помогающий похудеть 

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал La Vanguardia о пользе употребления яиц при похудении.

Он отметил, что хотя у этого продукта нет никаких жиросжигающих свойств, его включение в диету связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. По словам диетолога, увеличение потребления белка, особенно полученного от питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться.

"Таким образом снижается общее потребление калорий", — отметил специалист.

Санчес также посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.