Что будет с организмом, если отказаться от мяса 

С каждым годом вегетарианство продолжает набирать обороты. Оно и неудивительно, ведь люди на себе ощущают множество преимуществ. К чему же приведет отказ от мяса, расскажет «Рамблер».

Очистится кишечник

В мясе содержатся чужеродные для нашего организма белки, которые подавляют здоровую микрофлору человека. Это зачастую провоцирует дисбактериоз кишечника.

Снизится уровень холестерина

Отказавшись от мяса, вы начнете следовать растительной диете, которая, в свою очередь, способствует активному снижению уровня холестерина.

Кожа начнет сиять

Ваша кожа — отражение кишечника, поэтому так важно следить за его состоянием. Благодаря растительной диете организм получает необходимое количество антиоксидантов, клетчатки и минералов, которые помогают организму ежедневно выводить токсины.

Снизится риск развития заболеваний

У мясоедов повышен риск заболеваний, таких как аппендицит, хроническое воспаление и заболевания почек. Соответственно, исключив этот продукт из своего рациона, вы снизите вероятность появления этих недугов. Кроме того, растительная диета защищает от развития болезней сердца.

Появится вздутие живота

Из-за внезапного увеличения потребления клетчатки вы столкнетесь с повышенным образованием газа и вздутием живота. Чтобы избежать этого, вам следует отказываться от мяса постепенно.

В любом случае, прежде, чем отказываться от мяса, проконсультируйтесь со специалистом. Диетолог поможет вам составить свой рацион так, чтобы он был сбалансированным и не нанес вред организму.