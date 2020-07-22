Что такое цигун: кому он жизненно необходим

Разбираемся в нюансах популярной восточной практики.

Что такое цигун? Основательница Школы Wu Ming Dao Анна Владимирова преподает практики цигуна более 20 лет, и в ее коллекции ответов на этот вопрос есть множество интересных определений.

Что же это за направление восточных практик, и как подобрать ту, которая подходит именно вам?

Начнем с того, что в переводе с китайского «цигун» означает:

ци — или qi — энергия

гун — gong — мастерство

Получается: мастерство над энергией. Звучит загадочно? На самом деле никакой мистики в этом нет. В китайской традиции под «ци» понимается не какая-то волшебная сила, а наши жизненные силы.

То есть цигун — это мастерство управления жизненными силами. Такое определение уже успокаивает, не правда ли?

Мы все стремимся обучиться управлять жизненными силами, просто называем это по-другому. Мы хотим быть сильными, чтобы на все и всех хватало энергии, чтобы здоровье было крепким, чтобы с возрастом энергия не утекала в песок, а, наоборот, только прибавлялась. Благодаря своим жизненным силам, мы хотим становиться успешнее, мудрее, энергичнее.

Будущим мамам энергия необходима, чтоб передать ее будущему ребенку, зарядить его энергией.

А молодым мамам — тем более: чтобы заботиться о малыше и не забывать о себе, дополнительный источник энергии — жизненно важное явление.

Как же, по мнению практиков цигуна, люди получают дополнительные силы?

Ступени цигуна

В цигуне есть выверенная веками технология: что делать, чтобы человек был здоровым, сильным, энергичным, успешным — а значит, счастливым.

Как и в других восточных практиках, эта технология имеет ступени — этапы развития практики. Когда человек только задумывается о занятиях цигуном, он может начинать только с основ: если перескочить с нулевой ступени на третью, или даже на вторую ступень, практика может не только не принести результатов, но и оказаться опасной для здоровья.

Первая ступень: раскрытие тела

В даосской традиции считается, что крепкое здоровье — эта базис, на котором строится любая работа над собой. Только здоровый человек может быть счастливым. Даже духовная практика должна начинаться с культивации здоровья, потому что, согласно китайской традиции, тело питает дух.

Если у тела нет достаточного количества жизненных сил, то дух будет слабеть.

Как выглядит работа над телом в традициях цигуна?

Возможно, вы видели людей в парках, которые совершают непонятные медленные движения — и это, как говорят, цигун. А еще вы могли видеть выступления монахов Шао Линя, которые разбивают руками кирпичи и подлетают на несколько метров. И это вроде бы тоже цигун.

Если что-то общее в этих практиках?

Любая практика цигуна базируется на поиске расслабления мышц тела в правильной форме. Это значит, что мастера цигуна обучаются выполнять движения настолько сбалансировано, точно и расслабленно, что в правильном, красивом движении будут задействоваться только необходимые мышцы.

Letidor.ru

Мы этого не замечаем, но, например, когда мы наливаем воду из чайника в чашку, в этом движении могут участвовать мышцы кисти, предплечья, плеча, спины, шеи и даже поясницы. А достаточно, по сути, только кисти и предплечья. Остальные мышцы включаются в действие «за компанию», потому что находятся в привычном напряжении.

Если обучить тело действовать точно и расслабленно, оно обретает новое качество свободы — и новые возможности. Оно экономит энергию на «ненужных» напряжениях, за счет чего «нужные» становятся более энергичными, точными, быстрыми.

Такое освобождение от лишних напряжений называется «раскрытием тела» — его освобождением от лишнего напряжения.

За счет этого повышается фоновый уровень здоровья: расслабление привычных напряжений улучшает микроциркуляцию крови, все органы и системы начинают получать больше питания — лучше обновляются и по-настоящему омолаживаются.

В современном биохакинге цигун считается путем к вечной молодости: простые упражнения на расслабления позволяют поддерживать тонус мышц и работу внутренних органов, вне зависимости от возраста.

Оздоравливающий цигун — например, Синг Шен Джуанг — показан в любом возрасте и будет полезен при любом стартовом состоянии здоровья, в том числе во время беременности (если нет специфических противопоказаний).

Однажды освоив цигун с инструктором, достаточно заниматься по 15-20 минут в день, чтобы здоровье начало улучшаться: человек стал бы чувствовать себя сильнее, энергичнее, взял под контроль хронические заболевания.

Боевой же цигун, в отличие от оздоравливающего, показан далеко не всем.

В этих направлениях возможны травмы, поэтому заниматься им нужно из хорошего состояния здоровья и под руководством грамотного мастера.

Вторая ступень: медитация

Когда тело стало более гибким и свободным, можно переходить к тихим сидячим практикам — к медитации.

В чем заключается суть даосской медитации и кому она нужна?

Основная задача этой практики — остановить внутренний монолог/диалог. Когда мы попадаем в состояние тишины и обучаемся его удерживать, мы приобретаем настоящую суперсилу: умение ясно видеть свои задачи, приоритеты и шаги по достижению целей.

Если в постоянной суете мы можем легко потеряться в том, что, зачем и как мы хотим делать в жизни, то медитация возвращает нас к истинному я — буквально возвращает себя к себе. Поэтому такая «мирская» практика медитации будет полезна любому человеку, который хочет с интересом и драйвом проживать каждый день своей жизни и уверенно двигаться к успеху.

Почему для медитации нужна предварительная подготовка тела? Потому что в сидячей медитации нужно сохранять статичное неподвижное положение с прямой спиной: минимум 15 минут. А с хроническими болями в спине и привычными напряжениями это сделать возможно, но… сконцентрироваться будет нелегко!

Кроме того, медитация будет менять вашу практику цигуна, которую вы освоите на первой ступени: как только вы научитесь входить в состояние тишины, все упражнения заиграют новыми красками.

Третья ступень: накопление энергии

Очень часто от людей, которые не очень близко знакомы с цигуном, можно услышать идею о том, что цигун — это такие дыхательные упражнения.

На самом деле дыхательные практики подключаются на третьей ступени развития в цигуне. Зачем? Чтобы повышать свой энергетический ресурс и накапливать жизненные силы.

Согласно китайской традиции, мы получаем энергию из сна, еды и дыхания. Выспаться или наесться про запас — невыполнимая задача. А вот получить дополнительную энергию, запасти ее, повысить энергетический ресурс тела с помощью дыхания — возможно.

Практика, которая позволяет это сделать, называется нейгун.

Чтобы ее освоить, нужно иметь подготовленное тело (иначе новая энергия может оказать разрушительное воздействие на организм) и навык медитации — иначе просто ничего не получится.

Говорят, дыхательные практики позволяют достичь сверхъестественных возможностей, вплоть до левитации. В это можно верить, можно не верить — но опасаться точно не стоит: по нашему опыту, практика в городских условиях по 15-20 минут в день такого точно не позволяет. Зато она делает наших студентов более энергичными, и это факт. При выполнении ежедневных дыхательный упражнений сил ощутимо становится больше.

Люди, которые могли после работы только прийти домой и лечь на диван, начинают заниматься спортом, ходить в походы по горам, бегать по площадке с детьми, осваивать кулинарное искусство, играть на музыкальных инструментах — реализовывать те вещи, о которых давно мечталось, но сил не хватало.

Особенно важен нейгун будущим мамам, которые хотят выдать больший энергетический ресурс будущему ребенку.

Если вы освоили упражнения нейгуна до беременности, то заниматься можно в течение всего периода беременности — и это самым лучшим образом скажется на здоровье будущего ребенка.

Дыхательное упражнение для получения дополнительной энергии

Обучение пополняющим практикам начинается с освоения аутентичного дыхания: мы вспоминаем такой тип дыхания, который был характерен для нас в трехмесячном возрасте. Если вы видели, как дышать трехмесячные младенцы, вы обратили внимание: они делают это всем телом. Во вдохе участвует грудная клетка, живот и даже спина, кажется, расширяется. Весь человек наполняется воздухом, как воздушный шарик, а потом сдувается.

Letidor.ru

Такое дыхание приносит в тело максимум кислорода, а значит, и дополнительные жизненные силы. Как его вспомнить? Давайте попробуем!

1) Ложитесь на пол, колени согнуты, поясница прилежит к полу. Положите на живот книжку — и сделайте вдох так, чтобы поднять ее как можно выше. Живот расширяется, грудная клетка и спина расслаблены. Подышите так какое-то время — не ускоряя и не замедляя дыхание, пусть оно течет естественно и свободно.

2) Теперь садитесь на подушки, ноги скрещены. Макушка стремится вверх, спина прямая, живот и поясница расслаблены. Повторите тот расслабленный, свободный вдох животом, который вы делали лежа. На вдохе живот расширяется, на выдохе сдувается, как воздушный шарик. Делая вдох, задавайте себе вопрос: «Как я могу сделать его еще более мягко и расслабленно».

Обратите внимание, как меняется состояние после выполнения упражнения: достаточно дышать так 3-5 минут, чтобы почувствовать прилив энергии.