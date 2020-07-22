Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое цигун: кому подходит, а кому жизненно необходим 

Letidor.ru 5 часов назад
Что такое цигун: кому он жизненно необходим
Фото: Letidor.ru
Разбираемся в нюансах популярной восточной практики.
Что такое цигун? Основательница Школы Wu Ming Dao Анна Владимирова преподает практики цигуна более 20 лет, и в ее коллекции ответов на этот вопрос есть множество интересных определений.
Что же это за направление восточных практик, и как подобрать ту, которая подходит именно вам?
Начнем с того, что в переводе с китайского «цигун» означает:
ци — или qi — энергия
гун — gong — мастерство
Получается: мастерство над энергией. Звучит загадочно? На самом деле никакой мистики в этом нет. В китайской традиции под «ци» понимается не какая-то волшебная сила, а наши жизненные силы.
То есть цигун — это мастерство управления жизненными силами. Такое определение уже успокаивает, не правда ли?
Мы все стремимся обучиться управлять жизненными силами, просто называем это по-другому. Мы хотим быть сильными, чтобы на все и всех хватало энергии, чтобы здоровье было крепким, чтобы с возрастом энергия не утекала в песок, а, наоборот, только прибавлялась. Благодаря своим жизненным силам, мы хотим становиться успешнее, мудрее, энергичнее.
Будущим мамам энергия необходима, чтоб передать ее будущему ребенку, зарядить его энергией.
А молодым мамам — тем более: чтобы заботиться о малыше и не забывать о себе, дополнительный источник энергии — жизненно важное явление.
Как же, по мнению практиков цигуна, люди получают дополнительные силы?

Ступени цигуна

В цигуне есть выверенная веками технология: что делать, чтобы человек был здоровым, сильным, энергичным, успешным — а значит, счастливым.
Как и в других восточных практиках, эта технология имеет ступени — этапы развития практики. Когда человек только задумывается о занятиях цигуном, он может начинать только с основ: если перескочить с нулевой ступени на третью, или даже на вторую ступень, практика может не только не принести результатов, но и оказаться опасной для здоровья.

Первая ступень: раскрытие тела

В даосской традиции считается, что крепкое здоровье — эта базис, на котором строится любая работа над собой. Только здоровый человек может быть счастливым. Даже духовная практика должна начинаться с культивации здоровья, потому что, согласно китайской традиции, тело питает дух.
Если у тела нет достаточного количества жизненных сил, то дух будет слабеть.

Как выглядит работа над телом в традициях цигуна?

Возможно, вы видели людей в парках, которые совершают непонятные медленные движения — и это, как говорят, цигун. А еще вы могли видеть выступления монахов Шао Линя, которые разбивают руками кирпичи и подлетают на несколько метров. И это вроде бы тоже цигун.

Если что-то общее в этих практиках?

Любая практика цигуна базируется на поиске расслабления мышц тела в правильной форме. Это значит, что мастера цигуна обучаются выполнять движения настолько сбалансировано, точно и расслабленно, что в правильном, красивом движении будут задействоваться только необходимые мышцы.
Letidor.ru
Мы этого не замечаем, но, например, когда мы наливаем воду из чайника в чашку, в этом движении могут участвовать мышцы кисти, предплечья, плеча, спины, шеи и даже поясницы. А достаточно, по сути, только кисти и предплечья. Остальные мышцы включаются в действие «за компанию», потому что находятся в привычном напряжении.
Если обучить тело действовать точно и расслабленно, оно обретает новое качество свободы — и новые возможности. Оно экономит энергию на «ненужных» напряжениях, за счет чего «нужные» становятся более энергичными, точными, быстрыми.
Такое освобождение от лишних напряжений называется «раскрытием тела» — его освобождением от лишнего напряжения.
За счет этого повышается фоновый уровень здоровья: расслабление привычных напряжений улучшает микроциркуляцию крови, все органы и системы начинают получать больше питания — лучше обновляются и по-настоящему омолаживаются.
В современном биохакинге цигун считается путем к вечной молодости: простые упражнения на расслабления позволяют поддерживать тонус мышц и работу внутренних органов, вне зависимости от возраста.
Оздоравливающий цигун — например, Синг Шен Джуанг — показан в любом возрасте и будет полезен при любом стартовом состоянии здоровья, в том числе во время беременности (если нет специфических противопоказаний).
Однажды освоив цигун с инструктором, достаточно заниматься по 15-20 минут в день, чтобы здоровье начало улучшаться: человек стал бы чувствовать себя сильнее, энергичнее, взял под контроль хронические заболевания.
Боевой же цигун, в отличие от оздоравливающего, показан далеко не всем.
В этих направлениях возможны травмы, поэтому заниматься им нужно из хорошего состояния здоровья и под руководством грамотного мастера.

Вторая ступень: медитация

Когда тело стало более гибким и свободным, можно переходить к тихим сидячим практикам — к медитации.
В чем заключается суть даосской медитации и кому она нужна?
Основная задача этой практики — остановить внутренний монолог/диалог. Когда мы попадаем в состояние тишины и обучаемся его удерживать, мы приобретаем настоящую суперсилу: умение ясно видеть свои задачи, приоритеты и шаги по достижению целей.
Если в постоянной суете мы можем легко потеряться в том, что, зачем и как мы хотим делать в жизни, то медитация возвращает нас к истинному я — буквально возвращает себя к себе. Поэтому такая «мирская» практика медитации будет полезна любому человеку, который хочет с интересом и драйвом проживать каждый день своей жизни и уверенно двигаться к успеху.
Почему для медитации нужна предварительная подготовка тела? Потому что в сидячей медитации нужно сохранять статичное неподвижное положение с прямой спиной: минимум 15 минут. А с хроническими болями в спине и привычными напряжениями это сделать возможно, но… сконцентрироваться будет нелегко!
Кроме того, медитация будет менять вашу практику цигуна, которую вы освоите на первой ступени: как только вы научитесь входить в состояние тишины, все упражнения заиграют новыми красками.

Третья ступень: накопление энергии

Очень часто от людей, которые не очень близко знакомы с цигуном, можно услышать идею о том, что цигун — это такие дыхательные упражнения.
На самом деле дыхательные практики подключаются на третьей ступени развития в цигуне. Зачем? Чтобы повышать свой энергетический ресурс и накапливать жизненные силы.
Согласно китайской традиции, мы получаем энергию из сна, еды и дыхания. Выспаться или наесться про запас — невыполнимая задача. А вот получить дополнительную энергию, запасти ее, повысить энергетический ресурс тела с помощью дыхания — возможно.
Практика, которая позволяет это сделать, называется нейгун.
Чтобы ее освоить, нужно иметь подготовленное тело (иначе новая энергия может оказать разрушительное воздействие на организм) и навык медитации — иначе просто ничего не получится.
Говорят, дыхательные практики позволяют достичь сверхъестественных возможностей, вплоть до левитации. В это можно верить, можно не верить — но опасаться точно не стоит: по нашему опыту, практика в городских условиях по 15-20 минут в день такого точно не позволяет. Зато она делает наших студентов более энергичными, и это факт. При выполнении ежедневных дыхательный упражнений сил ощутимо становится больше.
Люди, которые могли после работы только прийти домой и лечь на диван, начинают заниматься спортом, ходить в походы по горам, бегать по площадке с детьми, осваивать кулинарное искусство, играть на музыкальных инструментах — реализовывать те вещи, о которых давно мечталось, но сил не хватало.
Особенно важен нейгун будущим мамам, которые хотят выдать больший энергетический ресурс будущему ребенку.
Если вы освоили упражнения нейгуна до беременности, то заниматься можно в течение всего периода беременности — и это самым лучшим образом скажется на здоровье будущего ребенка.

Дыхательное упражнение для получения дополнительной энергии

Обучение пополняющим практикам начинается с освоения аутентичного дыхания: мы вспоминаем такой тип дыхания, который был характерен для нас в трехмесячном возрасте. Если вы видели, как дышать трехмесячные младенцы, вы обратили внимание: они делают это всем телом. Во вдохе участвует грудная клетка, живот и даже спина, кажется, расширяется. Весь человек наполняется воздухом, как воздушный шарик, а потом сдувается.
Letidor.ru
Такое дыхание приносит в тело максимум кислорода, а значит, и дополнительные жизненные силы. Как его вспомнить? Давайте попробуем!
1) Ложитесь на пол, колени согнуты, поясница прилежит к полу. Положите на живот книжку — и сделайте вдох так, чтобы поднять ее как можно выше. Живот расширяется, грудная клетка и спина расслаблены. Подышите так какое-то время — не ускоряя и не замедляя дыхание, пусть оно течет естественно и свободно.
2) Теперь садитесь на подушки, ноги скрещены. Макушка стремится вверх, спина прямая, живот и поясница расслаблены. Повторите тот расслабленный, свободный вдох животом, который вы делали лежа. На вдохе живот расширяется, на выдохе сдувается, как воздушный шарик. Делая вдох, задавайте себе вопрос: «Как я могу сделать его еще более мягко и расслабленно».
Обратите внимание, как меняется состояние после выполнения упражнения: достаточно дышать так 3-5 минут, чтобы почувствовать прилив энергии.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Letidor.ru: последние новости
Женщина сбросила 153 килограмма и помогла похудеть мужу Женщина сбросила 153 килограмма и помогла похудеть мужу Плоский живот после родов: самые эффективные упражнения на пресс Плоский живот после родов: самые эффективные упражнения на пресс Поклонники Полины Гагариной возмущаются фотографиями ее дочери Поклонники Полины Гагариной возмущаются фотографиями ее дочери
Женский форум
Здоровье , Letidor.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег
«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег
«Живой ангел»: австралийская модель покорила Сеть
«Живой ангел»: австралийская модель покорила Сеть
«Постарела!»: поклонники осудили исхудавшую Орейро
«Постарела!»: поклонники осудили исхудавшую Орейро
Новости партнеров
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Названы продукты, противопоказанные детям
02:52
Названы продукты, противопоказанные детям
Еда Дети
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
04:45
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
Дом и сад
Назван регион России, где больше всего полных людей
01:12
Назван регион России, где больше всего полных людей
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение