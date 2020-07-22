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Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх 

Диана Товсепова 2 часа назад
Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх
Фото: depositphotos.com
Многие россиянки в Сети стали делиться своим новым увлечением — подъем ног вверх вдоль стены. Специалисты называют целый список полезных бонусов, которые приносит ежедневное выполнение этого упражнения.
При этом стоит правильно его выполнять. Как выяснил "Рамблер", следует лечь на спину на коврик возле стены, положив под поясницу маленькую подушку или валик из полотенца. Ноги следует поднять и вытянуть вдоль стены, а руки расслабить вдоль тела. В таком положении следует оставаться 15-20 минут.
Соцсети

Что будет

Несмотря на то, что это упражнение не требует какой-то нагрузки, оно приносит реальную пользу нашей кровеносной системе.
Так, если вы будете ежедневно лежать с поднятыми вверх ногами, уйдет чувство тяжести и отеки в ногах, потому как такое положение улучшает циркуляцию крови.
При этом улучшится состояние пищеварительной системы, потому как из-за оттока лишней крови от ног усиливается кровоснабжение внутренних органов и повышается тонус гладких мышц, которые влияют на работу кишечника. Усиленное кровообращение благотворно повлияет и на функционирование пищеварительных желез.
Это упражнение повлияет и на нервную систему, потому как расслабившись в таком положении, мы вдыхаем больше воздуха. Это поможет насытить ткани кислородом, а кровь станет быстрее циркулировать по сосудам, снабжая все органы полезными веществами. Так успокоятся нервы, снимется напряжение в области шеи, живота и висков.
Кроме того, лежание с поднятыми вверх ногами сделает сон более глубоким, потому как тело и мозг хорошо снабжены кислородом. Уйдут и неприятные ощущения в ногах, которые многим мешают спать.
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