Когда нельзя откладывать поход к гинекологу

WomanHit.ru подскажет, в каком случае важно обратиться за помощью к своему врачу.

Наверное, в жизни женщины нет более важного специалиста, чем гинеколог. Часто благодаря врачу удается не только избежать необратимые ситуации, но также без него не обходится течение беременности и сам процесс родов. Однако большинство женщин обращается за помощью, когда уже болезнь или состояние протекают в запущенной форме. Мы расскажем, когда посещение гинеколога просто необходимо.

Нарушение менструального цикла

В норме интервал должен составлять примерно 25—30 дней с небольшими отклонениями в пару дней. Если же вы замечаете, что цикл непостоянный, происходит задержка больше чем на 10 дней или же наоборот менструация может проходить несколько раз в месяц, откладывать поход к врачу уже нельзя. Подобные симптомы могут говорить о серьезных нарушениях, которые необходимо выявить и заняться решением проблемы как можно быстрее.

Выбор противозачаточных средств

Как бы вас не уговаривала подруга, чтобы вы воспользовались препаратами, которые помогают именно ей, не стоит слушать — только врач после проведенного обследования сможет сказать, какое средство контрацепции подойдет именно вам. Важно помнить, что некоторые средства серьезно влияют на гормональный фон, а от это зависит правильное функционирование вашего организма. Вы же не хотите заработать дополнительные проблемы со здоровьем, послушав подругу?

Образования и выделения непонятного происхождения

Любой дискомфорт в области влагалища является поводом для обращения за помощью к гинекологу. Женщины очень часто стесняются обращаться к врачу с подобными симптомами, предпочитая сваливать вину на своего полового партнера и, опять же, принимая препараты по совету подруг и родственниц. Никто, кроме врача, не сможет рассказать вам, что происходит, а также только гинеколог подберет правильное лечение, которое будет проводиться с учетом конкретно ваших анализов и обследования.

Боль во время интима

Еще один случай, когда женщины предпочитают сваливать вину за неприятные ощущения на своего партнера, вместо того чтобы обратиться к гинекологу с данным вопросом. Важно понимать, что боль моет быть вызвана воспалительными процессами в организме, и вы можете просто об этом не догадываться. Здесь важно не потерять время и обратиться за помощью к своему гинекологу как можно быстрее.

Болезненное мочеиспускание

Многие женщины ошибочно полагают, что неприятные ощущения во время мочеиспускания — всегда признак цистита. Однако причины могут быть самые разные. Если вы чувствуете боль, в первую очередь действительно стоит обратиться к урологу, однако врач может перенаправить вас к гинекологу, если не обнаружит проблем в своей области.