Когда занятия спортом вредны для здоровья

WomanHit расскажет о влиянии физических нагрузок на женский организм.

Регулярные занятия спортом благотворно влияют не только на физическое, но и на ментальное здоровье человека. Благодаря постоянным тренировкам растет мышечная масса, укрепляется иммунитет. Кроме того, спорт помогает справиться со стрессом и поддерживать тело в форме. Мы привыкли считать, что занятия спортом исключительно полезны. Однако чрезмерные физические нагрузки могут повредить женскому здоровью — именно этому посвящен сегодняшний материал.

Проблемы с менструальным циклом

Часто у женщин, которые занимаются тяжелой атлетикой и другими видами спорта, где требуется сильное физическое напряжение и выносливость, выявляются проблемы с менструальным циклом. По этой причине врач-гинеколог спрашивает у пациенток, тренируются ли они. О том, действительно ли физические нагрузки влияют на женское здоровье, расскажет гинеколог Маргарита Минасян: «Занятия спортом могут негативно повлиять на организм только в том случае, если при тренировках женщина использует тяжелые предметы. Все тяжести, которые она берет, могут провоцировать опущение стенок влагалища и опущение стенок матки. А вот, например, бег, йога и плавание пойдут на пользу».

Может ли спорт обострить имеющиеся заболевания?

«Да, но и это зависит от вида спорта. В первую очередь, это касается силовых упражнений, при которых женщина делает то, чего делать она в принципе не должна. Например, упражнения на пресс могут спровоцировать разрыв кисты яичника, если она имеется. Осторожно нужно выполнять упражнения, которые дают большое давление на нижние участки живота. Все остальные виды спорта наоборот улучшают состояние женщины, в частности ее эмоциональный фон, который сильно влияет на женское здоровье», — считает доктор.

Гинеколог подчеркивает, что «к проблемам может привести и неправильное выполнение упражнений. Например, бодифлекс. Если неправильно выполнять упражнения, может случиться опущение стенок влагалища, причем достаточно быстро».

Говорят, что при сильных физических нагрузках увеличивается выработка тестостерона. Так ли это?

«Занятия спортом влияют на уровень эстрогена. Эстроген — гормон, который вырабатывается из жировой ткани, а физические нагрузки направлены на сжигание жира. Снижение эстрогена влечет за собой повышение тестостерона, но опосредованно», — говорит Маргарита Минасян.

Может ли спорт выступать в качестве профилактики женских заболеваний?

«Да, особенно если упражнения направлены на улучшение кровообращения. Йога, пилатес, плавание и аэробика — то есть все, что препятствует застою крови в венах малого таза. Это и профилактика геморроя, и профилактика варикозного расширения вен органов малого таза, и уменьшение возможности обострения хронических заболеваний. Также есть много упражнений, направленных на укрепление стенок влагалища», — отмечает гинеколог.

«Кроме того, физически подготовленная женщина будет лучше вынашивать ребенка. Хороший мышечный каркас какое-то время будет сдерживать усиленный рост живота, а значит вероятность появления растяжек будет меньше. Спорт — хорошая профилактика расхождение прямых мышц живота после родов. Это частая проблема женщин, особенно после рождения второго ребенка, так как тонус мышц значительно снижается», — замечает Маргарита.