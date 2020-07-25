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Как быстро избавиться от натоптышей 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как быстро избавиться от натоптышей
Фото: depositphotos.com
Натоптыши — это сухие мозоли. Они представляют собой желтый или серый участок кожи без конкретных границ с гладкой или шероховатой поверхностью выпуклой или плоской формы. «Рамблер» решил рассказать, как быстро избавиться от мозолей.
Очень важно начать лечение на ранних стадиях, так как натоптыши доставляют большой дискомфорт. Прежде всего, надо установить точную причину их появления.

Причины появления:

  • Дискомфортная обувь;
  • Высокий каблук, не позволяющий равномерно распределять нагрузку;
  • Недышащая обувь и синтетические носки;
  • Частое хождение босиком;
  • Грибковые заболевания стоп;
  • Различные нарушения работы органов;
  • Лишний вес;
  • Нарушение кровообращения в ногах;
  • Чрезмерная потливость ног;
  • Деформация стопы (плоскостопие, костные наросты);
  • Нервные заболевания.
Далее необходимо избавиться от грубой кожи. Это можно сделать с помощью кератолического крема, в составе которого салициловая кислота, и противомозольного пластыря с лечебными компонентами на внутреннем покрытии.

Способ применения:

  • Нанесите крем перед сном на поврежденный участок стопы,
  • Заклейте пластырем для предотвращения высыхания и создания парного эффекта,
  • С утра смойте остатки средства и потрите ноги пемзой.
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