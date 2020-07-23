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Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе
Фото: Globallookpress.com
Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, сегодня многие пытаются сжечь жир с помощью бодифлекса — системы, сочетающей специальное дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения для разных групп мышц. Однако диетолог отметила, что этого не достаточно для того, чтобы начать сбрасывать лишний вес.
Скоромная подчеркнула, что для избавления от жира на животе необходимо правильно питаться и заниматься спортом.
При этом специалист отметила, что упражнения, которые практикуются в бодифлексе сами по себе могут быть очень эффективны. Они способствуют укреплению мышц и стимулируют здоровый обмен веществ, но не сжигают жир.
«Это нельзя считать борьбой с лишним жиром, когда вы сидите на диване и дышите. Но при постоянных дыхательных упражнениях все тело работает, организм в активном состоянии, идет нормализация обмена веществ, но не жиросжигание», — пояснила Скоромная.
Ранее спортсмен, персональный тренер и управляющий фитнес-центром в городе Мюнхен, Германия, назвал три главные ошибки, которые мешают людям похудеть в области живота. По словам Озгюра Гюнеса, многие ошибочно полагают, что при употреблении вечером углеводов они наберут лишний вес. Второе распространенное заблуждение, которое он выделил, — в борьбе с жиром на животе следует отказаться от жиров. «Напротив, очень важно включать в свой рацион полезные жиры», — подчеркнул он. Гюнес также отметил, что усиленные тренировки на проработку мышц живота не гарантируют появление пресса.
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