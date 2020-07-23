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Диетолог назвала пользу жвачки при похудении 

Газета.Ru и ещё 7 3 часа назад
Диетолог назвала пользу жвачки при похудении
Фото: Газета.Ru
Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала пользу жевательной резинки при похудении. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела. Не стоит ждать, что жевательная резинка позволит вам похудеть без всяких усилий",
— рассказала она.
Диетолог отметила, что у некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, а также снижение частоты перекусов.
Кроме того, повторяющиеся движения при жевании способствуют стабилизации эмоционального состояния и помогают редуцировать стресс.
При этом частое и длительное жевание жвачки, особенно с сахаром, приводит к развитию кариеса, повышает изнашивание пломб, коронок, виниров и имплантов, а также приводит к нарушению артикуляции.
По словам Стародубовой, чтобы минимизировать вред жевательной резинки в составе должен отсутствовать сахар, жевать ее желательно не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день.
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Женский форум
Здоровье , Антонина Стародубова
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