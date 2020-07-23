Загар в солярии: вреден или нет 

Владелица сети соляриев Ксения Казакова — о том, как получить красивый оттенок кожи и минимизировать риски для здоровья.

С тех пор как в жизни простых обывателей появился солярий, споры о его вреде и пользе не утихают. Попробуем разобраться, представляет ли солярий реальную опасность для здоровья человека. Какие меры безопасности стоит соблюдать тем, кто хочет выглядеть загорелым в любое время года? Что полезного несет в себе посещение солярия?

Чего стоит опасаться, посещая солярий?

Во-первых, преждевременного старения. Не важно, где и как вы загораете — на пляже или в солярии, но ультрафиолет делает свое дело. Он разрушает структуру верхних слоев эпидермиса, что является причиной потери увлажненности и приводит к потере эластичности кожи.

Во-вторых, любовь к загару может стать причиной закупорки пор и огрубения кожного покрова.

В-третьих, в солярии, точно так же, как на открытом солнце, можно получить ожог — в данном случае он будет термическим.

В-четвертых, под воздействием ультрафиолета волосы становятся хрупкими и ломкими. Поэтому в солярии необходимо использовать специальную шапочку, а на пляже — головной убор.

В-пятых, злоупотребление загаром приводит к снижению иммунитета и может спровоцировать онкологию.

Из всех этих пунктов можно сделать только один вывод — загорать вредно! Неважно, где вы это делаете — на пляже, под прямыми солнечными лучами или посещая солярий. Для того чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий, необходимо соблюдать меры предосторожности и не злоупотреблять солнечными ваннами и солярием.

Несмотря на возможные риски, посещения солярия нельзя причислить к списку абсолютно бесполезных занятий, так как положительные моменты в искусственном загаре тоже присутствуют.

Какую пользу можно получить от загара в солярии?

В холодное время года посещение солярия помогает получить дозу витамина D, который необходим нашей коже, костной системе и нашей щитовидной железе. Так как мы живем в средней полосе и по-настоящему солнечных дней у нас действительно очень мало, в том числе и в летний период, то от недостатка витамина D и различных проблем, которые он вызывает, страдает достаточно большая часть населения. Прием витаминов или посещение солярия в разумных пределах помогает выровнять этот баланс и позаботиться о своем здоровье, в том числе и об иммунитете, укрепляя его.

Давно замечено, что легкий загар помогает справиться с проблемной кожей — оказывает подсушивающее действие и улучшает состояние эпидермиса при склонности к высыпаниям и акне.

Под воздействием ультрафиолета происходит не только синтез витамина D, но и выработка эндорфина — гормона радости. Это, безусловно, сказывается на настроении, самочувствии и уверенности в себе. Посещение солярия может быть оправдано и полезно с психологической точки зрения.

Как получить красивый загар без вреда для здоровья:

При посещении солярия не забывать о защите для глаз, так как ультрафиолет может проникать через тонкую кожу верхнего века и повредить сетчатку глаза. С целью защиты лучше использовать специальные очки для загара в солярии и не использовать контактные линзы.

Не стоит загорать с украшениями, макияжем, пользоваться перед посещением солярия дезодорантом, духами и другими сильно перфорированными средствами.

Если у вас на коже есть раны или повреждения, поход в солярий лучше отложить до их заживления.

Не забывайте, что волосы при посещении солярия необходимо прятать под специальную шапочку. Если вы часто посещаете солярий, окружите свои волосы дополнительным уходом дома: 1—2 раза в неделю делайте маски для волос, особенно перед тем, как планируете отправиться загорать.

Для того чтобы получить красивый и ровный загар, за 1—2 дня до посещения солярия очистите кожу от ороговевших частичек при помощи скраба или пилинга. За пару часов до прихода в солярий примите душ, но не используйте при этом средств для мытья.

Используйте специальные активаторы загара, если хотите получить красивый оттенок быстро и безопасно. Для этих целей можно приобрести как обычное средство для пляжного отдыха, так и то, что подходит для использования в солярии. Такие средства отличаются по составу, следовательно, подходят больше.

Увлажняйте кожу после посещения солярия. Помните, что ультрафиолет является одной из главных причин старения кожи.