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Зачем я раз в неделю собираю возле дома крапиву 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Зачем я раз в неделю собираю возле дома крапиву
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Лето в самом разгаре, а значит самое время собирать полезные травы и ягоды. Пока все мои знакомые сушат на зиму мелису и укроп, я собираю молодую крапиву. На мой взгляд, без этого растения невозможно обойтись. Сейчас расскажу почему.
Молодая крапива богата разнообразными витамины и минералами, благодаря которым она способствует укреплению иммунитета. Если я заболела и чувствую, что у меня воспалилось горло, я полоскаю его отваром из крапивы.
Также это растение помогает вывести из организма шлаки и токсины, улучшает свертываемость крови и нормализует уровень сахара в крови. Поэтому смело добавляйте крапиву в супы и салаты или заваривайте с ней чай. Только не забудьте предварительно ошпарить ее кипятком.
Кроме того, я использую крапиву для роста волос. Несколько раз в неделю после мытья головы шампунем я ополаскиваю голову отваром из этого волшебного растения. Попробуйте и вы удивитесь результату! Лично я никогда не встречала более действенного средства.
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