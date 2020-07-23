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Признаки, свидетельствующие о дефиците магния 

Gotovim-Edim.Ru 2 часа назад
Признаки, свидетельствующие о дефиците магния
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Магний — важный и полезный минерал для человеческого организма. Обнаружить дефицит этого полезного вещества можно только тогда, когда его количество достигнет критической точки. Мы расскажем, какие признаки свидетельствуют о дефиците магния.
Усталость. Специалисты выяснили, что для людей с недостатком магния характерен синдром хронической усталости. Такое явление возникает по той причине, что именно за счет магния в человеческом организме производится энергия.
Воспалительные процессы. Причем носят они при дефиците магния хронический характер. Такие процессы лежат в основе возникновения серьезных недугов, например, диабета и болезней сердца. Воспаления могут проявляться в виде опухолей и высокой температуры на отдельных участках кожи.
Преддиабетическое состояние. Из-за недостатка магния уровень сахара в крови будет постоянно прыгать. По этой причине вам постоянно будет не хватать энергии. Дело в том, что магний помогает организму осуществлять метаболизм глюкозы и инсулина.
Судороги. Научно доказано, что чаще всего судороги возникают у людей с недостатком магния. Поэтому обязательно употребляйте богатые им продукты, особенно летом, чтобы судорога не схватила во время купания.
Постоянные скачки настроения. Магний отвечает за многие процессы в мозгу, в том числе и за настроение. Он улучшает работу дофамина и серотонина, а также эффективно показывает себя в стрессовых ситуациях. Если сказать иными словами, низкий уровень магния может значительно ухудшить вам настроение в один момент.
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