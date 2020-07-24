Когда лучше делать тест на беременность

Чтобы быть уверенной в точном результате теста на беременность, перед его проведением необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по применению и узнать, когда лучше его делать. Это объясняется тем, что они бывают разного типа, и каждый имеет свои особенности.

Нерегулярный цикл

Наиболее высокая вероятность неправильного результата теста бывает у женщин с нерегулярным менструальным циклом. Им трудно правильно просчитать сроки, и зачастую тест проводится раньше времени.

В таком случае при слишком малом сроке беременности реактивная полоска не срабатывает, и результат может быть ложноотрицательным. Чем раньше проведен тест, тем менее вероятен правильный результат.

До задержки женщине с нерегулярным циклом не имеет смысла проводить тест на беременность. Чтобы добиться максимально точного результата, его рекомендовано делать спустя две недели после овуляции.

Причем рассчитывать следует, принимая во внимание самый длительный цикл. Для этого необходимо систематически отслеживать цикличность и продолжительность менструаций.

Если это не учитывается, то процедуру следует делать после задержки. Чтобы быть уверенной в полученном результате, тест проводят повторно еще через одну-две недели.

Проведение до задержки

Тесты, имеющие десятый уровень, самые чувствительные и точные. Они помогут определить наличие беременности даже до начала задержки, то есть спустя семь-десять дней после зачатия.

Выявлению беременности может помочь и анализ крови. Однако такой способ поможет с точностью обнаружить наличие беременности только спустя двенадцать суток, хотя и на первой неделе тест уже может показать положительный результат.

Для большей уверенности слишком ранний анализ стоит перепроверить хотя бы через неделю. Исследованию крови отдают предпочтение еще и потому, что по его результатам медицинский работник может высчитать дату зачатия с наибольшей точностью.

Для получения правдивой картины материал следует сдавать на голодный желудок, с утра. Если же по некоторым причинам приходится делать анализ во второй половине дня, то для получения наиболее точного и достоверного результата придется поголодать в течение пяти-шести часов.

Проведение теста в первые 3 дня задержки

Для получения достоверного результата в самые первые дни задержки следует использовать точные экспресс-тесты на беременность с показателями чувствительности 20 или 25. До задержки эти тесты не применяют, так как они в этот период не покажут никакого результата. Чтобы быть уверенной, важно посмотреть в инструкции, когда лучше делать тест.

Тест с четвертого дня задержки

Чем дольше задержка, тем легче определить наличие гормона ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) при сдаче анализа мочи и крови. Начиная с четвертого дня, любой экспресс-тест с любым показателем чувствительности без труда справится с этой задачей.

Однако следует помнить, что все тесты лишь указывают факт наличия беременности, не определяя ее точного срока. Для правильности и конкретизации расчета срока беременности необходим анализ крови на ХГЧ.

Время​ суток для анализа

Все анализы проводят утром, натощак. Это правило распространяется и на исследование крови по определению гормона ХГЧ. Все экспресс-тесты также рекомендуют делать утром, когда в моче наиболее высокий уровень концентрации этого гормона. В этом случае его легче обнаружить.

Если экспресс-тест планируется провести в другое время суток, то для этого лучше всего подойдет тест под номером 10. Он несколько дороже других, но и чувствительность у него самая высокая. Он способен определить даже самую низкую концентрацию гормона в любое время суток.

Перед проведением теста необходимо обязательно читать инструкцию. Чем точнее соблюдаются рекомендации, изложенные во вкладыше, тем точнее будет результат теста.

Кроме того, не стоит забывать о датах, указанных на упаковке теста. Он не должен быть просроченным или в поврежденной упаковке.

Правильное проведение теста на беременность

При небольшой задержке рекомендовано делать тест рано утром, так как в утренней моче гораздо легче обнаружить наличие гормона, и результаты будут наиболее достоверные. Если у девушки уже большая задержка, то при проведении теста в любое время можно быть уверенной в правильности результатов.

Главное условие процедуры — чистота и стерильность: руки тщательно моют и вытирают насухо. Сосуд, куда будет собираться материал для теста, также должен быть обеззаражен, без посторонних веществ.

В сосуд с собранной мочой погружают полоску теста до обозначенного на ней уровня. Следует обратить внимание на сторону, содержащую реактив.

Результат теста на беременность будет показан не сразу, а по истечении некоторого времени. Как правило, это занимает около пяти минут.

Если точно следовать всем положениям инструкции, то можно получить точные результаты. Любые отклонения могут быть причиной недостоверных показателей, а поэтому важно также знать, когда лучше его делать для достоверности.

Подводя итоги

Прежде чем покупать тест на беременность, нужно определить, какой именно нужен в вашем случае.

Когда правильно проверять реакцию, указано в инструкции.

Необходимо следовать рекомендациям, чтобы результат был точным.