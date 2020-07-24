Какие болезни «лечит» регулярный секс

Наверное, почти каждый слышал о том, насколько полезен секс от тех или иных заболеваний, особенно часто об этом говорят женщинам. Причем нередко об этом заявляют и сами врачи, стоит пожаловаться на незначительную «болячку», как специалист уже бежит с готовым решением — вам просто секса не хватает. Но это отдельные случаи, которые не стоит воспринимать всерьез, а вот с чем действительно секс может помочь, мы решили разобраться.

Психические расстройства

Невероятно, но факт — отсутствие половой жизни действительно влияет на психику, но, конечно, не настолько, чтобы развилось тяжелое заболевание. Человек становится раздражительным, если речь идет о женщине, мы говорим о плаксивости, частых истериках и депрессиях. Психологи наблюдают ситуацию, когда люди, которые ведут активную половую жизнь, проще относятся к проблемам и в целом больше довольны своей жизнью. Кроме того, при наличии уже существующего психического заболевания, например, шизофрении, повышение половой активности может помочь снизить уровень напряженности и тем самым свести почти на нет активные проявления болезни.

Головная боль

Несмотря на то, что многие женщины отнекиваются с помощью именно «головной боли», интимный процесс прекрасно помогает бороться с недугом. Все дело в кортикостероидах и вырабатываемом эндорфине — гормоне радости — который блокирует неприятные ощущения. Конечно, нельзя сказать с уверенностью, что секс — стопроцентное средство, однако, попробовать и составить мнение самостоятельно все же стоит, правда?

Простудные заболевания

Мы чаще всего сталкиваемся с ОРВИ в холодное время года, когда в нашем организме понижен уровень иммуноглобулинов, а без них о крепком иммунитете говорить не приходится. Ученые из Англии провели исследования и выяснили, что те участники эксперимента, кто вел активную половую жизнь, мог похвастаться более высоким уровнем иммуноглобулинов, чем те представитли, кто предпочитал секс пару раз в месяц. И все же иммунологи предупреждают — каким бы полезным не был секс, во время простуды все силы организма брошены на восстановление, а значит пожалейте себя и сократите количество половых контактов хотя бы до улучшения самочувствия. Бьюти-помощь

Не секрет, что все в нашем организме взаимосвязано и каждое изменение в показателях отражается на различных органах. Так частый секс позитивно влияет на кожу, которую можно с уверенностью назвать проблемной. Половая активность приводит к тому, что происходит насыщение кожи влагой и кислородом из-за ускоренной циркуляции крови. Регулярный оргазм приводит к выработке окситоцина, который препятствует размножению бактерий, а значит акне уже не представляет большую угрозу для вашего лица. Естественно, не стоит пренебрегать советами своего дерматолога, но также не отказывайтесь от секса, вдруг именно этот способ поможет вам решить проблему с кожей, к которой вы долго не могли найти подход?