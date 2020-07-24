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Эколог объяснил, почему сушить вещи на балконе опасно для здоровья 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему сушить вещи на балконе опасно для здоровья
Фото: depositphotos
Люди делятся на два типа: те, кто сушит белье в квартире, и те, кому повезло иметь балкон. Оказалось, что счастливчики с балконами подвергают себя опасности. Об этом «Рамблер» расскажет подробнее.
Многие считают, что белье после стирки лучше сушить на свежем воздухе, потому что оно обретает приятную свежесть. Хозяйки убеждены, что сушить белье в квартире (особенно там, где спишь сам) неправильно: повышается влажность, плюс мы вдыхаем химический запах порошка. Пока все агитируют за сушку на свежем воздухе, эколог Антон Ястребцев убеждает, что это опасно.
Дело в том, что когда мы сушим постельное белье на улице, оно приобретает целый букет химических элементов вместе с городской свежестью, которая также вызывает сомнения. Сырое белье становится фильтром, на котором оседают городские частицы: канцерогены, тяжелые металлы, пыль и сажа, а не просто какая-то пыльца.
«Мы проводим во сне примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на постельном белье и вдыхаем эти вредные частицы. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие».
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