Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ спастись от сильной жары 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Назван способ спастись от сильной жары
Фото: Lenta.ru
Специалисты МЧС РФ рассказали, как уберечь организм от перегрева при сильной жаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Спасатели указали, что тепловой удар развивается стремительно, поэтому на улице нужно носить головной убор и легкую одежду. По возможности желательно оставаться в тени, избегать тяжелых физических нагрузок и воздержаться от алкоголя.
Также отмечается важность соблюдения правильного питьевого режима. В МЧС пояснили, что из-за неограниченного, беспорядочного питья возрастает нагрузка на сердце. Кроме того, утолить жажду таким способом не получится.
В ведомстве перечислили признаки теплового удара: это мигрень, слабость, тошнота и рвота, покраснение кожи, а также повышение температуры тела до опасных отметок. Пострадавшего нужно как можно скорее увести в прохладное место, заставить лечь на ровную поверхность и обложить мокрой тканью.
8 июля сообщалось, что на юге России установилась жара в 42 градуса, в частности в Калмыкии и Астраханской области. В 8 июля сообщалось, что на юге России установилась жара в 42 градуса, в частности в Калмыкии и Астраханской области. В некоторых населенных пунктах в течение дня температура доходила до 43 градусов.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Женский форум
Здоровье , Другое , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки, свидетельствующие о дефиците магния
Признаки, свидетельствующие о дефиците магния
Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе
Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе
Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх
Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение