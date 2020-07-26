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Названы сохраняющие молодость кожи продукты 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Названы сохраняющие молодость кожи продукты
Фото: Lenta.ru
Здоровье и молодость кожи можно поддерживать, если следить за здоровьем всего организма, заявил ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла (Rupy Aujla). Об этом сообщает The Sun.
По его словам, восстановить весь организм помогает пища с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.
Так, употребление разных овощей и фруктов будет способствовать сохранению молодости кожи. Ауйла порекомендовал также употреблять качественные жиры и продукты с высоким содержанием клетчатки.
При этом богатая железом пища, такая как красное мясо, вызывает преждевременное старение кожи, отмечает ученый.
В сентябре 2019 года сообщалось о том, что российские ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением антиоксидантов. В список обязательных продуктов вошли зеленый чай, финики, облепиха и черника.
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