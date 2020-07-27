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Зачем принимать горячий душ в жару 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, почему врачи рекомендуют принимать в жару горячий душ. Многие в жаркую погоду мечтают окунуться в прохладную воду, чтобы моментально охладиться, но оказывается, что горячая вода помогает избежать перегрева куда эффективнее. Дело в том, что после горячего душа даже очень тёплый воздух кажется освежающим. Правда, горячий душ показан не всем. Ролик расскажет, кому к такому средству прибегать не стоит.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что эколог объяснил, почему сушить вещи на балконе опасно для здоровья.
Здоровье , Видео , Дом и сад
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