Зачем принимать горячий душ в жару 

Смотрите видео и узнайте, почему врачи рекомендуют принимать в жару горячий душ. Многие в жаркую погоду мечтают окунуться в прохладную воду, чтобы моментально охладиться, но оказывается, что горячая вода помогает избежать перегрева куда эффективнее. Дело в том, что после горячего душа даже очень тёплый воздух кажется освежающим. Правда, горячий душ показан не всем. Ролик расскажет, кому к такому средству прибегать не стоит.