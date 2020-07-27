Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ученые придумали замедляющую старение диету на основе гречки 

Lenta.ru 5 часов назад
В РФ создали замедляющую старение диету на гречке
Фото: Lenta.ru
Красноярские ученые придумали диету, которая повышает в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1), который называют «белком долголетия». Как сообщается на сайте Сибирского федерального университета (Красноярск), диета основана на гречневой крупе.
В вузе отметили, что такой рацион позволит увеличить продолжительность жизни, не прибегая к лечебному голоданию, которое также замедляет старение, однако может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Белок SIRT1 участвует в работе множества процессов внутри клеток млекопитающих, в том числе тех изменений, которые лежат в основе старения. Максимальное количество белка организм производит, когда организм испытывает стресс, например от ограничения калорийности рациона. Таким образом, считают ученые, чем меньше калорий потребляет человек, тем более активен будет «белок долголетия».
В ходе эксперимента специалисты университета выяснили, что подопытные крысы, употреблявшие пищу, обогащенную перемолотыми ядрами гречки, демонстрировали оптимальную прибавку веса, а в организме грызунов обнаружили повышенный в 30 раз уровень SIRT1.

«Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, её легко приобрести»,

— отметила одна из членов группы ученых Шубхра Панде.
Исследователи считают, что гречку следует есть в больших количествах, добавляя в салаты, гарниры, супы или в виде обычной каши, однако главное — не переусердствовать, чтобы она не стала вызывать отвращение.
Видео дня. Что нельзя делать после бани
Последние новости
В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса Минпросвещения объявило формат нового учебного года Минпросвещения объявило формат нового учебного года В Москве предотвратили массовый расстрел В Москве предотвратили массовый расстрел
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы о продуктах, в которые вы верите
Мифы о продуктах, в которые вы верите
Признаки, свидетельствующие о дефиците магния
Признаки, свидетельствующие о дефиците магния
Назван идеальный продукт для похудения
Назван идеальный продукт для похудения
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
03:01
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
Звёзды Дети
Зачем принимать горячий душ в жару
02:53
Зачем принимать горячий душ в жару
Здоровье Дом и сад
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение