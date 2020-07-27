В РФ создали замедляющую старение диету на гречке

Красноярские ученые придумали диету, которая повышает в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1), который называют «белком долголетия». Как сообщается на сайте Сибирского федерального университета (Красноярск), диета основана на гречневой крупе.

В вузе отметили, что такой рацион позволит увеличить продолжительность жизни, не прибегая к лечебному голоданию, которое также замедляет старение, однако может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Белок SIRT1 участвует в работе множества процессов внутри клеток млекопитающих, в том числе тех изменений, которые лежат в основе старения. Максимальное количество белка организм производит, когда организм испытывает стресс, например от ограничения калорийности рациона. Таким образом, считают ученые, чем меньше калорий потребляет человек, тем более активен будет «белок долголетия».

В ходе эксперимента специалисты университета выяснили, что подопытные крысы, употреблявшие пищу, обогащенную перемолотыми ядрами гречки, демонстрировали оптимальную прибавку веса, а в организме грызунов обнаружили повышенный в 30 раз уровень SIRT1.

«Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, её легко приобрести»,

— отметила одна из членов группы ученых Шубхра Панде.

Исследователи считают, что гречку следует есть в больших количествах, добавляя в салаты, гарниры, супы или в виде обычной каши, однако главное — не переусердствовать, чтобы она не стала вызывать отвращение.