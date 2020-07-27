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«Раньше я ни дня не могла прожить без печенья и майонеза»: почему я голодаю несколько раз в месяц 

Анастасия Иванова 1 час назад
В чем польза лечебного голодания
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
В этой статье я расскажу о лечебном голодании, которое регулярно практикую уже около двух лет. Для сначала давайте разберемся, в чем же его польза.
Прежде всего, в процессе голодания организм не тратит силы на переваривание пищи, а направляет их на исцеление больных органов. Мне удавалось даже избавиться от ОРВ, не принимая лекарственные препараты, в том числе и антибиотики.
Также голодание помогло мне справиться с пищевой зависимостью. Раньше я ни дня не могла прожить без печенья и майонеза. Сейчас я перестала есть эти продукты. Благодаря регулярному голоданию у меня заметно обострились вкусовые рецепторы, и теперь я просто не могу заставить себя съесть вредную пищу.
Но голодать нужно правильно! Без еды я провожу всего один день раз в две недели. При этом очень важно правильно «войти» в этот процесс и «выйти» из него.
За день до голодания я не ем мясо, грибы и крупы. Мой рацион состоит исключительно из фруктов, ягод и овощей. Тоже самое происходит и на «выходе» — на следующий день после голодания.
Также важно помнить о водном балансе. В день голода необходимо пить много жидкости для нормальной работы организма и всех процессов в нем. Причем пить исключительно чистую воду — никаких чаев, кофе, соков и прочего.
Лечебное голодание является неотъемлемой частью моей жизни, чему я безмерно рада. Главное, делать все с умом, чтобы не навредить, а принести пользу организму.
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