Как избавиться от целлюлита на бедрах 

Советы для борьбы с «апельсиновой корочкой».

По разным данным, целлюлит в той или иной форме наблюдается у более 85 процентов женщин в возрасте от 21 года и старше. «Ямочки» на коже формируются, когда жировая ткань сталкивается с соединительной, поэтому от этого «недуга» больше страдают бедра, так как в этой области жировая ткань толще. Несмотря на то, что целлюлит — это не болезнь, а нормальное явление, желание многих представительниц прекрасного пола от него избавиться вполне объяснимо. Рассказываем о доступных способах, которые помогут в этом деле.

Массаж

В процессе массажа растягиваются кожные ткани, разглаживаются «ямочки», повышается тонус и упругость кожи. Специальный крем для массажа тоже может помочь, но не стоит ожидать, что «апельсиновая корочка» сама исчезнет, если после нанесения крема ничего не делать. Важна сама процедура внешнего воздействия на тело. Кроме того, одно сеанса будет недостаточно, нужно массажировать проблемную зону на постоянной основе.

Спорт и контроль веса

Целлюлит появляется также вследствие избыточного веса. Поэтому избавившись от лишних килограммов, большая часть проблемы исчезнет естественным образом. Однако это не значит, что люди, не страдающие лишним весом или ожирением, защищены от целлюлита. Физическая нагрузка на ноги и ягодицы напрямую никак не воздействует на целлюлит, но подтянет мышцы бедер, и «ямочки» на коже станут менее заметными, а в лучшем случае и вовсе исчезнут. Вот 4 упражнения, которые можно выполнить дома:

Приседания

Встаньте ровно, расставив ноги на ширине плеч. Убедитесь, что пальцы ног смотрят прямо. Опуститесь, как если бы вы сидели на стуле, следя за тем, чтобы колени не выходили за линию стоп. Сожмите ягодицы при возвращении в исходное положение. Повторите 15—20 раз.

Прыжки с приседаниями

Та же схема, что и в обычных приседаниях, но при возвращении в исходное положение нужно прыгнуть как можно выше. Постарайтесь как можно мягче приземляться на ноги, чтобы не повредить стопы. Повторите 10—15 раз.

Шаг вверх

Можно использовать скамейку, низкую табуретку или прочную коробку. Медленно вставайте на этот предмет одной ногой, затем подтягивайте другую. Опуститесь и повторите упражнение, поменяв очередность ног. Сделайте 2 захода по 10 раз на каждую ногу.

Боковые выпады

Встаньте прямо, ноги шире плеч. Сделайте максимально широкий шаг в правую или левую сторону и согните соответствующее колено, отталкивая бедра назад. На протяжении выпада не отрывайте пятки от пола. Вернитесь в исходное положение и проделайте то же с другой ногой. Повторите 20 раз, по 10 с каждой стороны.

Пейте больше воды

Один из наиболее экономичных вспомогательных средств в борьбе с целлюлитом. Питьевая вода не только предотвращает обезвоживание, но и способствует циркуляции крови, тканевой жидкости и лимфы. Рекомендуется выпивать не менее 2 литров воды ежедневно. Если же это кажется непосильной задачей, можно поэкспериментировать с детокс водой. Однако помните, что почки не могут обрабатывать больше 800—1000 мл жидкости в час, в противном случае клетки набухают, и это грозит чрезмерной гидратацией.