Что линии на ладонях расскажут о здоровье человека

Руки являются очень важной частью человеческого тела. Они позволяют выполнять множество различных действий, являются очень чувствительными и позволяют получить приятные тактильные ощущения. На человеческих ладонях очень много различных линий, которые многие люди считают «дорожками и тропинками жизни». Некоторые хироманты даже научились предсказывать по ним продолжительность жизни, успехи в любви и количество детей. Но какова же роль линий на ладонях на самом деле?

В этом интересном вопросе позволяют разобраться научные исследования. Складки на ладонях выполняют четыре важные функции:

1) Они нужны для сжимания и разжимания кулака. Подобное действие очень важно для самообороны с эволюционной точки зрения.

2) Линии на коже ладони дают возможность держать разные предметы. Если в начале появления человеческого вида это были палки и камни, то сегодня разнообразные гаджеты и столовые принадлежности.

3) Ладонные складки позволяют идентифицировать некоторые болезни. Например, у людей с синдромом Дауна, фетальным алкогольным синдромом или другими проблемами с развитием обычно на ладони всего одна горизонтальная складка.

4) Благодаря складкам на ладони кожа остается эластичной, не натягивается очень сильно. Это позволяет кисти выполнять различные движения, что также важно для выживания. В этом можно убедиться, посмотрев на складки пальцев — они более глубокие и ярко выраженные, поскольку выполняют аналогичную функцию.

Практически у каждого человека на ладони три линии. Их детальным изучением занимается хиромантия. По ее теории эти складки являются линиями разума, сердца, жизни. Чем они длиннее и глубже, тем более успешной будет жизнь у человека. Но на самом же деле наука уже давно доказала тот факт, что количество и размер линий на ладони обуславливается генетически. Немаловажную роль в их формировании является и раса человека. При наличии определенных заболеваний на ладони могут отсутствовать некоторые складки, но точно об этом может сказать только врач при соответствующем осмотре.