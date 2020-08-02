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Что будет с организмом, если плакать целый день 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему невозможно плакать целый день
Фото: depositphotos.com
Сложно найти человека, который ни разу в своей жизни не плакал. Мы плачем не только от горя, но и от радости. «Рамблер» расскажет, возможно ли проплакать весь день, и что в таком случае произойдет с организмом.
Прежде всего, давайте разберемся, что же такое слезы. Это жидкость, которую выделяет слезная железа. На 99% они состоят из воды, остальное — неорганические вещества: хлорид натрия, сернокислый и фосфорнокислый кальций, карбонат натрия и магния.
Также в слезах содержится лизоцим — фермент, благодаря которому они имеют антибактериальные свойства, и олеамид, составляющий основу маслянистого слоя, не позволяющего влаге испаряться.
Плакать не только можно, но и нужно, ведь этот процесс благоприятно сказывается на организме. В чем польза плача:
  • укрепляет разум;
  • уменьшает стресс;
  • оздоравливает физически — убивает бактерии, выводит токсины.
Человек может плакать долго, но не весь день. Плач и слезы — это начальный сброс психического напряжения. Через 2-4 часа плача в организме начнется второй этап: мозг перейдет в состояние безмыслия и погрузится в успокаивающий лечебно-восстановительный сон без сновидений.
Чтобы защитить вас организм просто-напросто будет блокировать плач, поэтому лить слезы целый день у вас просто не получится. При особо тяжелых и затяжных стрессах рыдания будут сопровождаться экстренными отключениями мозга — обмороками.
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