Что будет, если ежедневно употреблять куриное мясо

Куриная грудка, отварная курятина, котлеты из курицы — пожалуй, вот топ самых популярных блюд у худеющих, особенно, у девушек. Действительно, куриное мясо менее жирное, чем говяжье или тем более свиное, а также обладает целым рядом полезных свойств. В частности, в курице содержатся витамин С, витамины группы В, селен, калий, кальций, фосфор, железо, цинк и магний. Однако известно, что любой продукт в разных дозировках может быть как полезным для организма, так и смертельно опасным. Курица — не исключение.

Американская кардиологическая ассоциация в феврале 2018 года порекомендовала не есть куриное мясо чаще нескольких раз в неделю. Лучше всего снизить потребление курицы до двух раз. Дело в том, что в курятине высокий уровень холестерина. Для сравнения: в 100 граммах куриного мяса содержится примерно 60 мг холестерина. Немногим меньше, чем в куске телятины или говядины такого же веса.

Если у вас есть предрасположенность к такой опасной патологии как атеросклероз, вы находитесь в группе риска и совершенно точно не должны есть курицу ежедневно. Ведь атеросклероз связан как раз с отложением излишков холестерина на внутренней оболочке сосудов.

Помимо хронических заболеваний, слишком сильная любовь к куриному мясу может привести и к другим печальным последствиям. Куриные ножки, обжаренные на сковородке с большим количеством масла, — это источник опасных транс-жиров. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США еще в 2015 окончательно признало транс-жиры вредными для человеческого организма. Дело в том, что они негативно влияют на умственную деятельность, снижают активность, а также могут спровоцировать ишемическую болезнь сердца.

При этом в умеренных количествах курица не просто полезна, но и необходима нашему организму. Не случайно во время простуды врачи рекомендуют есть именно куриный бульон. Полезные вещества и витамины, которые содержатся в курином мясе, помогают поддерживать нас в тонусе и контролировать набор веса. Однако есть курицу каждый день все-таки не стоит: зачем вам лишние проблемы со здоровьем? Лучше всего чередуйте куриные блюда с потреблением растительных источников белка, например, бобов и сыра тофу, а также рыбы.