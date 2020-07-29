Психолог назвала экономный способ похудеть 

Ланч-бокс, взятый на работу, позволяет сэкономить на еде, а заодно и похудеть, рассказала клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина. В интервью радио Sputnik она объяснила, как именно это работает.

Герметичный контейнер для переноски еды, который еще называют ланч-боксом, может пригодиться не только школьникам, но и взрослым. Этот простой атрибут позволяет сэкономить на еде. Варвара Зародина рассказала, что если человек готовит свой перекус дома и приносит его на работу в маленькой коробочке, то он ограничивает трату денег во время перекуса с коллегами.

"Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного. Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры",

— рассказала радио Sputnik клинический психолог.

При некотором желании в ланч-бокс может поместиться и целый обед. В таком случае можно не только сэкономить, но и похудеть, считает Варвара Зародина.

"Человек может взять с собой и полноценный обед. В какой ланч-бокс он может его положить? Обычно это небольшая коробочка, которую удобно положить в сумочку, и которую тащить не тяжело. Порция там будет небольшая, но достаточная. Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал и не более, и это хорошо",

— уточнила клинический психолог в интервью радио Sputnik.