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Психолог объяснила, как экономно сбросить вес 

Мира Маркина 4 часа назад
Психолог объяснила, как экономно похудеть
Фото: depositphotos.com
Клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина в беседе с радио Sputnik объяснила, как сбросить лишние килограммы без вреда для кошелька.
По мнению специалиста, помощником в похудении может стать ланч-бокс. Зародина уверена, — человек, который берет с собой на работу заранее приготовленную еду, не потратит лишние деньги и не съест сверх меры:

"Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного. Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры",

— пояснила эксперт.
Зародина пояснила, что при желании в ланч-бокс можно уместить полноценный обед:

"В какой ланч-бокс он может его положить? Обычно это небольшая коробочка, которую удобно положить в сумочку, и которую тащить не тяжело. Порция там будет небольшая, но достаточная. Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал и не более, и это хорошо".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван идеальный продукт для похудения.
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