Как отсутствие секса влияет на здоровье

Природа человека так устроена, что для полноценной и счастливой жизни ему необходимы половые отношения. Существует очень небольшой процент мужчин и женщин, которые уверены, что секс не играет никакой роли. Но для большинства людей долгое отсутствие интимной близости может привести к проблемам со здоровьем.

Гормональные сбои

Известно, что гормональный фон человека периодически меняется, но все равно он должен соответствовать определенным нормам. Когда в организме возникает дисбаланс, нарушаются обменные процессы. В научной работе врача-сексолога В. Н. Ярославского «Воздержание у женщин. Польза и вред отсутствия секса» рассказывается, что зачастую недостаток интимных отношений пагубно влияет на работу щитовидной железы.

Также из-за длительного полового воздержания в женском организме наступает нехватка женских половых гормонов — прогестерона и эстрогена.

Все вместе это негативно влияет на общее эндокринное состояние организма, проявляющееся в первую очередь метаболическим увеличением веса. В дальнейшем обычно наблюдаются сбои в менструальном цикле, приводящие к бесплодию, а иногда и к раннему началу климактерического периода.

Онкологические проблемы груди

Недостаток выработки гормонов, который происходит у женщин из-за отсутствия секса, может провоцировать развитие мастопатии и появление доброкачественных образований в молочных железах. Сотрудники Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина приводят данные, что 73% женщин, обратившиеся к докторам с доброкачественными образованиями в груди: узелками, уплотнениями, опухолями, в анамнезе за последние полгода ни имели никаких половых контактов.

Между тем молочная железа — самый гормонозависимый орган в женском организме.

И одна из серьезных проблем — пролиферативная форма мастопатии напрямую связана с гормональным статусом женщины, который можно отрегулировать естественным образом — улучшить и уппорядочить собственную сексуальную жизнь.

Психологический аспект

Недостаток, а тем более отсутствие половых контактов, является самой распространенной причиной депрессии. Наличие партнера, любимого человека, делает жизнь легче и приятнее во всех отношениях. Медицинские исследования, проведенные учеными некоммерческой организации Клиника Мэйо, Рочестер, США, свидетельствуют, что одинокие женщины, не имеющие постоянных сексуальных связей, чаще всего страдают от приступов неврастении и сильных неврозов.

Это связано с тем, что при сексуальных контактах в организме человека происходит выработка эндорфинов — гормонов стимулирующих хорошее настроение. Ввиду их отсутствия, человеку становится намного сложнее справляться со стрессовыми ситуациями.

Кроме того, при занятиях любовью продуцируется гормон дегидроэпиандростерон, а он положительно влияет на состояние иммунной системы. Отсутствие секса снижает иммунитет и помимо вечно плохого настроения еще проявляются различные заболевания, из-за чего справиться с затяжной депрессией становится невероятно сложно, даже обратившись к соответствующему специалисту.

Гинекологические болезни

С точки зрения биологии человека, сексуальное возбуждение способствует тому, что в область малого таза поступает дополнительный объем крови. Врачи-гинекологи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют, что длительное отсутствие секса у женщин зачастую приводят к застою и вызывают нарушения кровообращения в матке и в области яичников.

Последствием такой патологии при сниженном иммунитете может стать воспалительный процесс эндометрия или придатков. А это, в свою очередь, часто приводит к бесплодию. Однако подобные процессы происходят не у всех женщин и есть масса исключений.