Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Недуг современности: чем опасен гастрит

WomanHit.ru
6 часов назад
Женский форум
Воспаление желудка приносит немало неприятностей страдающим от него.
Гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка. Болезнь может долго развиваться и привести к появлению язвы. Гастрит может возникнуть как у людей в возрасте, так и у молодежи. Симптомы могут быть самыми разными: чувство жжения, боли в районе желудка, тошнота, рвота, изжога, чувство тяжести в желудке, снижение аппетита, возникновение налета на языке, металлический привкус и сухость во рту. Также к симптомам гастрита могут относиться головокружение, слабость, избыточное газообразование, нарушение сна, вялость, усталость, учащенное сердцебиение. Боли в проекции желудка могут сигнализировать не о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Почему появляется гастрит?

Причины гастрита можно поделить на внутренние и внешние. К первым относятся генетическая предрасположенность к болезни, выбрасывание желчи в желудок (дуоденальный рефлюкс) и аутоимунные процессы. Ко вторым— бактерии, неумеренное упортебление алкоголя, содержащего этанол, который дистабилизирует кислотно-щелочной баланс и замедляет обменные процессы в организме, злоупотребление жирной, жареной и острой пищей, фаст-фудом, частое употребление некоторых медикаментов, стресс, вовремя не вылеченная аллергия. К внутренним причинам также относятся почечная недостаточность, эндокринные патологии, гиповитаминоз, колит.

Обострение гастрита — как проявляется?

У острого гастрита яркие первые признаки: тошнота, рвота, отрыжка, боли в области желудка, нарушение стула, специфический привкус во рту, повышенное газообразование, чувство вздутия и тяжести, усталость, потеря веса, сонливость. При наличии вышеперечисленных признаков рекомендуется обратиться к врачу за диагностикой.

Контролируйте питание

Если же у вас поставлен диагноз гастрит, то, в первую очередь, следует пересмотреть свой рацион. Необходимо исключить бобовые, редьку, грибы, щавель, алкоголь, сырые фрукты, ягоды и овощи. Принимать пищу надо примерно пять раз в день небольшими порциями. Еду не следует запивать. Включите в свой рацион нежирные сорта мяса, паровые овощи, запеченные фрукты.
Женский форум
Здоровье
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress