Воспаление желудка приносит немало неприятностей страдающим от него.

Гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка. Болезнь может долго развиваться и привести к появлению язвы. Гастрит может возникнуть как у людей в возрасте, так и у молодежи. Симптомы могут быть самыми разными: чувство жжения, боли в районе желудка, тошнота, рвота, изжога, чувство тяжести в желудке, снижение аппетита, возникновение налета на языке, металлический привкус и сухость во рту. Также к симптомам гастрита могут относиться головокружение, слабость, избыточное газообразование, нарушение сна, вялость, усталость, учащенное сердцебиение. Боли в проекции желудка могут сигнализировать не о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Почему появляется гастрит?

Причины гастрита можно поделить на внутренние и внешние. К первым относятся генетическая предрасположенность к болезни, выбрасывание желчи в желудок (дуоденальный рефлюкс) и аутоимунные процессы. Ко вторым— бактерии, неумеренное упортебление алкоголя, содержащего этанол, который дистабилизирует кислотно-щелочной баланс и замедляет обменные процессы в организме, злоупотребление жирной, жареной и острой пищей, фаст-фудом, частое употребление некоторых медикаментов, стресс, вовремя не вылеченная аллергия. К внутренним причинам также относятся почечная недостаточность, эндокринные патологии, гиповитаминоз, колит.

Обострение гастрита — как проявляется?

У острого гастрита яркие первые признаки: тошнота, рвота, отрыжка, боли в области желудка, нарушение стула, специфический привкус во рту, повышенное газообразование, чувство вздутия и тяжести, усталость, потеря веса, сонливость. При наличии вышеперечисленных признаков рекомендуется обратиться к врачу за диагностикой.

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