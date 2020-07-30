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Раскрыт секрет кавказского долголетия 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Раскрыт секрет кавказского долголетия
Фото: Pixabay.com
Секрет кавказского долголетия заключается в особом шашлыке. Местные жители готовят его по специальным рецептам. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.
По его словам, шашлык служит культовым блюдом кавказского региона. Баранину мелко режут, после этого нанизывают на шампуры и запекают на древесном угле на мангале. Блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, пояснил эксперт.
«Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира», — подчеркнул Бобровский.
Он также отметил, что кавказский шашлык отличается от того, к которому привыкли жители центральных регионов России. Кроме того, по словам диетолога, самый полезный шашлык делается из рыбы или баранины. Важен и сам способ приготовления: самый диетический вариант — на гриле или мангале. Так весь жир с мяса стекает вниз, пояснил эксперт.
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Здоровье , Андрей Бобровский , ИА Sputnik
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