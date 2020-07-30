Почему опасно есть помидоры каждый день 

Томаты ценны тем, что они являются основным источником мощного антиоксиданта ликопина, который снижает риск сердечных заболеваний и рака. Но при этом есть помидоры каждый день нельзя. Об этом подробнее расскажет «Рамблер».

Почему опасны помидоры

Если вы страдаете от гастрита и язвы, вам категорически противопоказано есть томаты, если вы не хотите, чтобы воспаление усилилось. Все дело в том, что помидоры провоцируют и без того повышенную кислотность и раздражают слизистую желудка и 12-перстной кишки.

В томатах содержится алкалоид соланин, который вызывает боли в суставах. По этой причине людям с артритом, которые мучаются от скованности движения, деформации суставов, отека рук и сильных болей, помидоры противопоказаны. Если вы не можете полностью отказаться от них, то хотя бы сведите потребление к минимуму, при этом подвергая плод термической обработке.

Также ежедневно есть помидоры нельзя, если у вас заболевания почек. Томаты содержат большое количество органических кислот, в том числе щавелевую кислоту, которая отрицательно влияет на водно-солевой обмен и приводит к росту камней в почках.