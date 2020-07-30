Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диета на конфетах: как американец сбросил 14,5 кг на сладком 

WomanHit.ru 5 часов назад
Как американец сбросил 14,5 кг на сладком
Фото: WomanHit.ru
Планомерное похудение даст лучший результат.
Культ здорового образа жизни и правильного питания приобрёл особую популярность. Спортивное тело в моде — инстаграм пестрит фотографиями моделей и фитнес-бикини. Из-за этого редкая девушка сегодня не сидит на диете. Путь к стройной фигуре лежит через занятия спортом и правильное питание, но где взять силу воли, чтобы отказаться от ароматного свежеиспечённого хлеба или сладкой булочки? И стоит ли отказываться вообще? Давайте разбираться.

Как наш организм сбрасывает вес

Процесс похудения — неестественное состояние для человека, потому что мы заставляем организм голодать и, тем самым, избавляться от лишних килограммов. Причина жировых отложений чаще всего связана с перееданием, то есть с чрезмерным потреблением калорий. Калория — единица измерения энергетической ценности продукта, поступающего в наш организм. Чем больше съедаем, тем больше энергии должно выделиться. И если за день задействуется не вся полученная энергия, то ее остаток накапливается в нашем теле в виде жира. Чтобы не толстеть, нужно съедать столько калорий, сколько без труда можно потратить за день. Есть меньше, двигаться больше — золотое правило похудения.

Почему люди отказываются от сладкого

Как и другая пища, сладости обладают определенной энергетической ценностью, указанной на упаковке. В принципе, если есть конфеты и укладываться в индивидуальную дневную норму калорий, похудеть можно. Американец Энтони Ховард-Кроу из Колорадо на своем опыте доказал, что сбросить вес можно без отказа от любимых десертов. В течение 100 дней он питался только мороженым, алкоголем и протеиновыми коктейлями. Целью блогера было доказать, что худеют на любых продуктах, главное следить за количеством съеденного. В результате мужчина избавился от 14,5 килограммов. Однако чувствовал он себя уставшим и несчастным.

Спортсмены отказываются от сахара

Бодибилдеры и фитнес-бикини, работа которых следить за своей фигурой, от сахара обычно отказываются, так как он содержит пустые калории. Однако в спортивных диетах предусмотрены читмилы. Они нужны для насыщения организма углеводами и разгона метаболизма. Обычно их устраивают один раз в 1—2 недели. Читмилы бывают двух видов:
В день съедается ваша индивидуальная норма калорий, направленная на поддержание веса. Соотношение КБЖУ сохраняется. Углеводы нужно выбирать медленные. К примеру, вам нужно съесть 200 грамм углеводов за сутки. Это примерно 350 граммов гречневой крупы в сухом виде. Её нужно отварить и есть в течение дня.
Второй вариант больше подойдет для сладкоежек. Дневная норма калорий сохраняется, но 1—2 приема пищи в начале дня можно заменить углеводами. Ограничений нет, можно кушать конфеты, мороженое, торты, картошку фри и т. д. Важно съесть все за один раз без перекусов. Если сила воли слабая, то читмил лучше перенести на вечер, чтобы не сорваться в течение дня.
Выбирайте тот вариант, который подходит вам, и всегда помните: сначала здоровье, потом фигура. Диету советуем проводить под наблюдением специалиста.
Видео дня. Что стало с самыми красивыми близняшками в мире
WomanHit.ru: последние новости
Недуг современности: чем опасен гастрит Недуг современности: чем опасен гастрит Как избавиться от целлюлита на бедрах в домашних условиях Как избавиться от целлюлита на бедрах в домашних условиях Целительный интим: какие болезни «лечит» регулярный секс Целительный интим: какие болезни «лечит» регулярный секс
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каменских засветила «ложбинку греха»
Каменских засветила «ложбинку греха»
Врач рассказала, кому не стоит есть дыню
Врач рассказала, кому не стоит есть дыню
Врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Определены главные опасности консервов
20:00
Определены главные опасности консервов
Еда Здоровье
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
03:02
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
Звёзды
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение