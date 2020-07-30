Как американец сбросил 14,5 кг на сладком

Планомерное похудение даст лучший результат.

Культ здорового образа жизни и правильного питания приобрёл особую популярность. Спортивное тело в моде — инстаграм пестрит фотографиями моделей и фитнес-бикини. Из-за этого редкая девушка сегодня не сидит на диете. Путь к стройной фигуре лежит через занятия спортом и правильное питание, но где взять силу воли, чтобы отказаться от ароматного свежеиспечённого хлеба или сладкой булочки? И стоит ли отказываться вообще? Давайте разбираться.

Как наш организм сбрасывает вес

Процесс похудения — неестественное состояние для человека, потому что мы заставляем организм голодать и, тем самым, избавляться от лишних килограммов. Причина жировых отложений чаще всего связана с перееданием, то есть с чрезмерным потреблением калорий. Калория — единица измерения энергетической ценности продукта, поступающего в наш организм. Чем больше съедаем, тем больше энергии должно выделиться. И если за день задействуется не вся полученная энергия, то ее остаток накапливается в нашем теле в виде жира. Чтобы не толстеть, нужно съедать столько калорий, сколько без труда можно потратить за день. Есть меньше, двигаться больше — золотое правило похудения.

Почему люди отказываются от сладкого

Как и другая пища, сладости обладают определенной энергетической ценностью, указанной на упаковке. В принципе, если есть конфеты и укладываться в индивидуальную дневную норму калорий, похудеть можно. Американец Энтони Ховард-Кроу из Колорадо на своем опыте доказал, что сбросить вес можно без отказа от любимых десертов. В течение 100 дней он питался только мороженым, алкоголем и протеиновыми коктейлями. Целью блогера было доказать, что худеют на любых продуктах, главное следить за количеством съеденного. В результате мужчина избавился от 14,5 килограммов. Однако чувствовал он себя уставшим и несчастным.

Спортсмены отказываются от сахара

Бодибилдеры и фитнес-бикини, работа которых следить за своей фигурой, от сахара обычно отказываются, так как он содержит пустые калории. Однако в спортивных диетах предусмотрены читмилы. Они нужны для насыщения организма углеводами и разгона метаболизма. Обычно их устраивают один раз в 1—2 недели. Читмилы бывают двух видов:

В день съедается ваша индивидуальная норма калорий, направленная на поддержание веса. Соотношение КБЖУ сохраняется. Углеводы нужно выбирать медленные. К примеру, вам нужно съесть 200 грамм углеводов за сутки. Это примерно 350 граммов гречневой крупы в сухом виде. Её нужно отварить и есть в течение дня.

Второй вариант больше подойдет для сладкоежек. Дневная норма калорий сохраняется, но 1—2 приема пищи в начале дня можно заменить углеводами. Ограничений нет, можно кушать конфеты, мороженое, торты, картошку фри и т. д. Важно съесть все за один раз без перекусов. Если сила воли слабая, то читмил лучше перенести на вечер, чтобы не сорваться в течение дня.

Выбирайте тот вариант, который подходит вам, и всегда помните: сначала здоровье, потом фигура. Диету советуем проводить под наблюдением специалиста.