Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа способствующая похудению ягода 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Названа способствующая похудению ягода
Фото: «Коммерсантъ»
Диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко рассказала о пользе вишни для похудения. Об этом сообщает «Росбалт».
По словам эксперта, содержащийся в вишне витамин B8 ускоряет обмен веществ. В то же время эта ягода не очень калорийна. «Поэтому она способствует похудению, ее можно включать в программы снижения веса, — пояснила Кондратенко. — Кстати, около 52 килокалорий на 100 граммов».
Вишня обладает и другими полезными свойствами. Диетолог утверждает, что в ней много витаминов и макроэлементов, в том числе витамины группы B, кальций, калий, магний, железо, йод и марганец. Кроме того, вишня укрепляет иммунную систему и помогает решить проблемы с бесплодием и суставами.
Кондратенко посоветовала съедать не более одного или двух стаканов вишни в день и добавила, что переедание может привести к диарее.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.
Видео дня. Что стало с самыми красивыми близняшками в мире
Последние новости
Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Трамп предложил перенести президентские выборы Трамп предложил перенести президентские выборы Раскрыты последствия захвата России борщевиком Раскрыты последствия захвата России борщевиком
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каменских засветила «ложбинку греха»
Каменских засветила «ложбинку греха»
Врач рассказала, кому не стоит есть дыню
Врач рассказала, кому не стоит есть дыню
Врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Определены главные опасности консервов
20:00
Определены главные опасности консервов
Еда Здоровье
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
03:02
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
Звёзды
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение