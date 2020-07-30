Назвали ягоду, которая способствует похудению 

Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения. Об этом сообщает «Росбалт».

Диетолог утверждает, что содержащийся в вишне витамин B8 ускоряет обмен веществ. Однако в то же время эта ягода очень калорийна — на 100 граммов около 52 киколалорий.

В вишне также много других витаминов и макроэлементов — витамины группы B, кальций, калий, магний, железо, йод и марганец.

Ольга Кондратенко советует съедать не более одного или двух стаканов вишни в день. Она также добавила, что переедание может привести к диарее.