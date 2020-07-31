Ученые назвали еще один фактор ожирения у женщин

Женщины быстрее набирают лишний вес по сравнению с мужчинами, если имеют мало социальных связей, установили ученые из университета Британской Колумбии в Канаде. Соответствующее исследование опубликовано в международном научном журнале PLOS One.

Отмечается, что эксперты проанализировали социальные контакты 28 238 человек и их связь с массой тела, окружностью талии и общим ожирением.

Выяснилось, что одинокие женщины — например, незамужние, вдовы и разведенные, — которые живут одни и мало общаются с окружающими, в среднем, имеют, в среднем, самый большой объем талии.

Среди мужчин наблюдается обратная закономерность: женатые и имеющие много социальных контактов, как правило, склонны к ожирению больше, чем одинокие.