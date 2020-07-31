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Названа еще одна причина ожирения у женщин 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде нашли еще одну причину ожирения у женщин. По сравнению с мужчинами у них мало социальных связей.
Специалисты проанализировали данные 28238 человек. Оказалось, что масса тела, окружность талии и общее ожирение связано с наличием социальных контактов. Так, одинокие женщины, которые живут одни и мало общаются с окружающими, имеют самый большой объем талии.
У мужчин ученые отметили обратную закономерность. К ожирению оказались больше склонны женатые и имеющие много социальных контактов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог рассказала, что лучше — сметана или майонез.
Здоровье , Видео
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