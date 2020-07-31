Названа еще одна причина ожирения у женщин 

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде нашли еще одну причину ожирения у женщин. По сравнению с мужчинами у них мало социальных связей.

Специалисты проанализировали данные 28238 человек. Оказалось, что масса тела, окружность талии и общее ожирение связано с наличием социальных контактов. Так, одинокие женщины, которые живут одни и мало общаются с окружающими, имеют самый большой объем талии.

У мужчин ученые отметили обратную закономерность. К ожирению оказались больше склонны женатые и имеющие много социальных контактов.