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Чем опасна вода из пластиковых бутылок 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ни для кого не секрет, что пластик вредит окружающей среде. Но он опасен и для человека. «Рамблер» расскажет, почему нельзя пить бутилированную воду.
В отличие от стеклянных и алюминиевых сосудов пластиковые повреждаются во время использования. В результате образуются микротрещены, в которых размножаются патогенные бактерии.
Это может привести к повышенной свертываемости крови, что может вызвать инсульт и проблемы работы сердца. Поэтому не стоит использовать бутылку долго — она должна быть одноразовой.
Одним из главных компонентов в составе пластиковых бутылок является бисфенол А. При нагреве или длительном хранении воды в емкости вредное вещество переходит в жидкость.
Это может вызвать серьезное отравление, а также спровоцировать повреждение гормональной функции и снижение количества половых и тиреоидных гормонов, производимых щитовидной железой.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что хранить воду в пластиковой емкости можно, но нагревать ее категорически запрещено. Кроме того, срок хранения должен быть минимальным.
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