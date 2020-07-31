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Эти напитки провоцируют целлюлит 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Эти напитки провоцируют целлюлит
Фото: Harper’s Bazaar
Если говорить научным языком, целлюлит — это результат нарушения обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке. Вопреки распространенному мнению, это не болезнь — целлюлит есть у всех, различаются лишь стадии. Степень заметности целлюлита зависит от множества факторов: генетика, уровень ежедневной активности, правильность ухода и, конечно, питание.
Различные продукты питания могут оказываться как позитивное, так и негативное влияние на проявление целлюлита. О том, какие продукты не стоит есть, если хотите избавиться от целлюлита, мы уже писали здесь. В нашем материале читайте о напитках, употребление которых стоит сократить, чтобы забыть об "апельсиновой корке" раз и навсегда.

Кофе

От растворимого кофе специалисты рекомендуют отказаться раз и навсегда, а вот чашка натурального кофе в начале дня вреда организму не принесет. Но злоупотреблять даже этим напитком все же не стоит.

Кофеин стимулирует сильную выработку адреналина, что может сделать проявления целлюлита более явными.

Замените кофе зеленым чаем или цикорием. Последний выводит токсины и шлаки и нормализует массу тела. Помимо этого, он снижает уровень сахара в крови и более безопасен для нервной системы. В зеленом чае также присутствует кофеин, но в дополнение к нему — много антиоксидантов, которые очищают организм.

Обработанное молоко

Молоко, стоящее на полках в супермаркетах, зачастую подвергается многоступенчатым процессам обработки, с целью улучшения товарного виде и продления срока годности продукта. Как следствие — организм с трудом его переваривает, а непереваренные вещества всасываются в кровь, откладываются под кожей и провоцируют воспаления, отечность и ненавистную "апельсиновую корку".

Газированная вода

Вред сладких газировок очевиден — в них содержится ударная доза сахара. Но даже минеральная газированная вода может спровоцировать целлюлит. Газы задерживают воду в организме и нарушают микроциркуляцию: из-за этого появляются отеки и застои. Замените газированные напитки минеральной негазированной или простой водой. Вместе с восстановлением водного баланса улучшится обмен веществ и кожа станет более упругой и гладкой.

Пиво и сидр

Как известно, в пиве содержится растительный эстроген — женский гормон, который транспортирует шлаки из жизненно важных органов в те места, где продукты распада будут менее опасны для организма. Именно там и образовывается целлюлит. Кроме того, стоит иметь в виду, что алкоголь повышает аппетит, а в качестве закуски мы как правило выбираем что-то не самое полезное. Как результат — непривлекательная дряблость на коже.
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