Как с помощью йода быстро проверить здоровье 

Огромную роль в здоровом функционировании организма играет щитовидная железа — она представляет собой небольшой орган, расположенный на передней поверхности шеи в нижней ее части, весом 15-20 грамм. «Рамблер» расскажет, о диагностике заболеваний щитовидной железы, в том числе в домашних условиях.

Прежде всего, следует разобраться в том, к чему может привести увеличение этого органа:

Тиреотоксикоз

Это состояние, вызванное стойким повышением уровня тиреоидных гормонов из-за гиперактивности щитовидной железы. При этом недуге у человека появляется раздражительность, беспокойство, быстрая утомляемость. Несмотря на хороший аппетит, пациент начинает активно худеть. Кроме того, его начинают мучать перебои в работе сердца, повышенная потливость, дрожь в руках или всем теле и резь в глазах.

Гипотиреоз

Это заболевание при котором щитовидная железа не может вырабатывать гормоны в необходимом количестве, что приводит к нарушению и замедлению метаболических процессов в организме. У пациента появляется повышенная утомляемость, слабость, отечность лица, сухость кожи, прибавка в весе, ухудшение памяти, запоры и зябкость.

Диагностика заболеваний: осмотр врача,

сдача лабораторных анализов,

ультразвуковое исследование (УЗИ), рентген или компьютерная томография (КТ).

Как сделать тест на состояние щитовидной железы в домашних условиях:

Для начала нужно смочить в йоде ватную палочку и перед сном нарисовать на небольшом участке кожи ноги или руки три полоски. Одна из них должна быть толщиной в два миллиметра, другая — пять миллиметров, а третья — один сантиметр. Проснувшись с утра, посмотрите результаты. Если исчезла только тонкая полоска — это положительный результат. Если пропало сразу несколько — это свидетельствует о дефиците йода в организме и является поводом для обращения к эндокринологу.