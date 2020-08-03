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России грозит новая эпидемия 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какая проблема охватывает Россию. Специалисты Российской академии наук недавно обнародовали данные, согласно которым каждый четвёртый россиянин страдает лишним весом. Виной тому неправильное питание, пристрастие к фастфуду, нежелание заниматься спортом. Однако лишний вес — это не только эстетическая проблема: килограммы, которые люди копят годами, ведут к появлению диабета, атеросклероза, повышают риск инфарктов и инсультов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что назвали ягоду, которая способствует похудению.
Здоровье , Видео , Еда , Красота , РАН
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