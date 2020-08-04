К каким проблемам приводят часы за ноутбуком

WomanHit.ru подскажет, как снизить нагрузку на организм.

Ноутбук — невероятно удобная вещь, однако за его пользу порой приходится расплачиваться здоровьем. Люди, которые проводят за компьютером большую часть дня периодически сталкиваются с проблемами, которые постепенно начинают отравлять жизнь. Сегодня мы вспомним основные и самые популярные из них.

Ваш позвоночник страдает

Вспомните, как вы сидите за рабочим столом, особенно дома: вряд ли вы вытягиваетесь по струнке. Неправильное положение на стуле или кровати с ноутбуком на коленях при постоянной практике сгорбленного просиживания перед экраном не может не отразиться на вашем позвоночнике.

Нарушается правильное кровообращение, позвонки начинают смещаться и занимать неправильное положение, самым неприятным исходом может стать межпозвоночная грыжа, с которой очень непросто бороться. Чтобы не занимать очередь к остеопату, попробуйте скорректировать свое положение во время работы за ноутбуком и обязательно делайте перерывы.

Туннельный синдром кисти

Сегодня набирают невероятную популярность подставки для ноутбуков, призванные решать различные проблемы, будь то перегрев самого компьютера или же просто желание владельца переместиться с ноутбуком в другую комнату или в соседнее кафе. Мало кто задумывается о том, какое напряжение оказывает такое положение ноутбука на ваши кисти: постоянное вертикальное положение заставляет руки постоянно находиться в напряжении, из-за чего могут возникать довольно сильные боли. Старайтесь приблизить клавиатуру так, чтобы вам не приходилося тянуться за ней, а также следите, чтобы кисти находились на одном уровне с пальцами и предплечьями.

Скованность мышц шеи и плеч

Как правило, за компьютером мы проводим не менее пяти часов день, этого времени вполне хватает, чтобы наши мышцы привыкли к постоянному напряжению и неправильному положению.

Особенно чувствительны наши мышцы шеи и плеч.

Боль и тянущее чувство может быть свидетельством неправильной осанки, которая также могла стать следствием постоянного округления позвоночника. Делайте перерывы в работе и найдите упражнения для разминки мышц, причем не только шейных.

Сухость глаз

Бывает ли такое, что вы неотрывно смотрите в экран? Уверены, что да. Длительная фокусировка мешает увлажнению глаз, так как вы редко моргаете, сконцентрировавшись на объекте на экране. Чтобы ваши глаза страдали меньше, расположите экран чуть ниже уровня глаз, обязательно делайте перерывы, соблюдайте водный режим и чаще моргайте при работе за ноутбуком.