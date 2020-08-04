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4 способа пережить жару 

WomanHit.ru 8 часов назад
4 способа пережить жару
Фото: WomanHit.ru
Мы расскажем, как не получить тепловой удар и не «свариться» в своей квартире.
Конечно, в этом году лето довольно сложно назвать жарким, однако температура в некоторые дни медленно, но верно ползет к отметке +30, что для городского жителя может стать довольно неприятным обстоятельством, особенно если квартира находится на солнечной стороне. Сегодня мы решили рассказать, как сделать жаркие дни не такими изнуряющими для нашего организма.

Делаем правильные напитки

Если вам хочется чего-то горячего, откажитесь от кофе и сделайте зеленый чай — он расширяет сосуды и усиливает потоотделение, а это отличный способ сбить температуру тела на несколько показателей. Примечательно, но холодные напитки наоборот способствуют более быстрому нагреву внутренних органов из-за контраста с внешней температурой. Старайтесь отказываться от газированных и сладких напитков в жаркие дни — вы будете хотеть пить с удвоенной силой. Отдавайте предпочтение простой воде или овощным сокам ручного отжима.

Исключите источники тепла

Приготовление пищи на плите, постоянно нагретый чайник — все это дополнительно раскаляет и так горячий воздух в помещении. Даже маленький электрический чайник во включенном состоянии заставит вас искать пульт от кондиционера, поэтому старайтесь пользоваться микроволновкой либо сведите использование электрических приборов к минимуму.

Соль в помощь

Хоть диетологи и рекомендуют нам сократить прием соли, в жаркую погоду она окажется как нельзя кстати. Все, что вам нужно для охлаждения помещения, — заморозить подсоленную воду и поставить миску со льдом на стол в комнате, где вы проводите больше всего времени. Если вам нужно более мощное охлаждение, заморозьте несколько пластиковых бутылок с подсоленной водой (по 2 литра каждая), поставьте в пустой таз и включите вентилятор так, чтобы он был направлен на бутылки. Замороженная вода будет оттаивать, воздух постепенно начнет охлаждаться. Соль в данном случае необходима для того, чтобы заморозить воду максимально сильно.

Выбираем вещи из натуральных материалов

Нет ничего хуже, чем прилипающая синтетика жарким летним днем. Кроме неудобств при прогулках, такая одежда может вызвать раздражение на коже, а людям с проблемной кожей синтетические топы, майки и футболки просто противопоказаны. Идеальным вариантом, который не принесет вреда и поможет не получить тепловой удар станет хлопковая блузка или сарафан. Модель вы можете выбрать любую, а вот цвета лучше присматривать светлые.
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