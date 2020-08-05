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5 вещей, которые могут негативно влиять на здоровье влагалища 

WMJ.ru 3 часа назад
Вещи, которые негативно влияют на здоровье влагалища
Фото: Depositphotos
Гинеколог Энн Хендерсон рассказала британскому таблоиду The Sun о нашей ежедневной рутине, которая может навредить здоровью влагалища. Рассказываем, как предотвратить неприятности.

Долой агрессивные средства

Во-первых, гинеколог советует принимать душ, а не ванну, потому что это более гигиенично. Таким образом, вы не потворствуете распространению бактерий. Во-вторых, достаточно немного теплой воды, чтобы промыть влагалище. Некоторые используют агрессивные щетки и другие средства для гигиены, этого делать не стоит.

Женщины думают, что как только у них появляются выделения из влагалища или усиливается запах, им нужно агрессивно его промывать, использовать сильнодействующие средства, чтобы замаскировать проблему. Это никогда не поможет.

— говорит Энн Хендерсон.

Бритва

Использовать бритву для эпиляции — не самый лучший выбор, по мнению гинеколога. Этот способ удаления волос увеличивает риск кожных заболеваний, а также инфекций гениталий. Если вы используете бритву, то удаляйте ей волосы только с лобковой части.

Противозачаточные таблетки

Есть множество плюсов противозачаточных таблеток, и однозначного ответа у гинеколога Энн Хендерсон о их пользе и вреде нет. Однако надо понимать, что прием этих препаратов может негативно влиять на влагалище. Они могут быть причиной эрозий, а также увеличения выделений.

Нижнее белье

От выбора нижнего белья тоже многое зависит. Врач настаивает на том, чтобы женщины выбирали трусики из натуральных материалов. Лучше отказаться от синтетики. Кроме того, белье должно быть достаточно свободным.

Антибиотики

Конечно, если это необходимо, то избегать приема антибиотиков не стоит. Однако важно понимать, что эти препараты могут сильно влиять на pH влагалища.
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