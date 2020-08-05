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Как легко похудеть без отказа от любимых блюд 

Passion.ru 37 минут назад
Как легко похудеть без отказа от любимых блюд
Фото: Passion.ru
Оказывается, нужно учитывать лишь время, в которое происходят приемы пищи. Оно должно быть неизменным.
Большинство диет, как известно, основано на отказе от жирных и калорийных блюд, а они обычно самые вкусные. И чем более быстрый результат обещает система похудения, тем более жесткие ограничения предполагаются. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к срывам. Однако, как передает британский онлайн-портал The Sun, есть способ продолжать питаться вкусно и разнообразно. Согласно ему, нужно лишь знать, в какое время есть — никакого подсчета калорий и взвешивания продуктов.
Завтрак должен состояться обязательно до полудня — это должен быть самый сытный прием пищи, так как утром калории сжигаются быстрее, а набираются медленнее. В это же время целесообразнее заниматься спортом — тренировки будут максимально эффективны.
Обед должен быть с 12 до 15 часов. Есть можно все, что угодно, но не очень большими порциями. В перерывах между приемами пищи надо пить много воды, что помогает ускорению жиросжигания и хорошему перевариванию еды.
Ужин должен состояться с 15 до 18 часов. Вечером не рекомендуется есть хлеб, булки, сладкое, жирные, жареные, копченые и соленые блюда, так как в это время организм запасает больше всего калорий, которые трансформируются в лишние килограммы. Лучше отдать предпочтение легкой еде.
После 18 часов можно перекусывать, главное — завершить трапезу за 2 часа до отхода ко сну. Но это должны быть исключительно низкокалорийный и легкоусвояемые продукты — это не навредит фигуре, поможет избежать срывов и проблем со здоровьем.
Благодаря такой несложной диете, по заверениям экспертов, можно запросто сбросить от 5 до 8 килограммов и при этом не отказываться от любимых блюд.
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