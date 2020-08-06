Выяснилось, как регулярный секс влияет на организм 

Ученые из США провели эксперимент, который продолжался в течение 11 лет. В нем приняли участие более 15 тысяч человек.

В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что регулярные занятия сексом оказывают благотворное влияние на организм человека и снижают риск преждевременной смерти почти в два раза.

Как сообщает РЕН ТВ, проанализировав полученные данные, ученые выяснили, что сексуальная активность (не менее 1 раза в неделю) снижает риск преждевременной смерти на 49%. При этом активная половая жизнь сокращает риски сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а риск онкологии — на 69%. Риски любых других заболеваний при регулярном сексе снижаются на 48%.