Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, как регулярный секс влияет на организм 

Свободная пресса 3 часа назад
Выяснилось, как регулярный секс влияет на организм
Фото: depositphotos.com
Ученые из США провели эксперимент, который продолжался в течение 11 лет. В нем приняли участие более 15 тысяч человек.
В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что регулярные занятия сексом оказывают благотворное влияние на организм человека и снижают риск преждевременной смерти почти в два раза.
Как сообщает РЕН ТВ, проанализировав полученные данные, ученые выяснили, что сексуальная активность (не менее 1 раза в неделю) снижает риск преждевременной смерти на 49%. При этом активная половая жизнь сокращает риски сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а риск онкологии — на 69%. Риски любых других заболеваний при регулярном сексе снижаются на 48%.
Свободная пресса: последние новости
Диетолог рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть Диетолог рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть Эксперты пояснили, почему после приёма пищи лучше не лежать Эксперты пояснили, почему после приёма пищи лучше не лежать Ученые назвали продолжительность идеального секса Ученые назвали продолжительность идеального секса
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы
«Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там клоунада»
«Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там клоунада»
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
02:36
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Еда Здоровье
Что будет, если несколько дней молчать
04:10
Что будет, если несколько дней молчать
Психология
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
01:12
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
Звёзды
Как похудеть, если у вас сидячая работа
04:25
Как похудеть, если у вас сидячая работа
Здоровье
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение